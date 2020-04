संकटाच्या अंधारात पेटला अपेक्षेचा दिवा

वाई बाजार, (ता. माहूर, जि.नांदेड) ः निसर्गाने दिलेल्या प्रकोपामुळे अपंगत्व आलेल्या हरडफ तालुका माहूर येथील पूर्णतःमूकबधिर, कर्णबधिर, भूमिहीन विद्यार्थी मंगलम देविदास पवार सह तीस कुटुंबांनी घरोघरी जाऊन मदतीची याचना केली. परंतु ‘टाकल्या पाण्याने गंगा वाहत नाही’ या उक्तीप्रमाणे ना लाभ, मदत मिळाली. ना हाताला काम शेवटी मायबाप सरकारच्या दारावर हाक मारून तब्बल वर्षभर शासकीय प्रशासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले परंतु अनेक प्रकरणे लालफितीत अडकतात त्याच धर्तीवर दिव्यांगांच्या हाकेला प्रशासनाने वेळीच ‘ओ’ दिला नाही. मदतीची याचना

आता तर देश आणि राज्य कोरोनाव्हायरसच्या दुष्ट विळख्यात अडकला असून सगळीकडे लॉकडाउनमुळे हात पाय असलेल्या निरोगी श्रमजीवी मंडळीच्या कुटुंबांना खाण्यापिण्याचे लाले पडले तर परिस्थितीशी झुंज देणाऱ्या अपंगांचे काय? शेवटी या सर्व दिव्यांगाच्या परिस्थितीची हकिकत मंगलम याने तालुका प्रशासनाला व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सांगून मदतीची याचना केली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून माहूरचे तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांनी शासनाकडून मिळणारी मदत विनाविलंब चालू करण्याचे आदेश व स्वस्त धान्य दुकानदार मार्फत तातडीने मोफत धान्य देण्याचे आदेश दिल्याने दुःखितांचे अश्रू पुसल्याबद्दल अनेक संवेदनशील मने तहसीलदारांचे आभार व्यक्त करत आहे. भावनात्मक हाक देऊन परिस्थितीशी अवगत हरडफ तालुका माहूर येथील दिव्यांग विद्यार्थी मंगलम् देवीदास पवार याने वर्षभरापूर्वी पासून निराधार योजनेचा लाभ मिळावा म्हणूण सातत्याने पाठपुरावा केला. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांला न्याय न मिळाल्याने अखेर त्याने (ता.चार) रोजी माहूर तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांना व्हॉट्सअप द्वारे स्वतःचे व गावातील इतर तीस निराधारांचे निवेदन पाठविले. व सोबत एका संदेशात ‘साहेब मला तुमच्या पर्यंत पोहोचण्याची कुवत नाही.`म्हणून निवेदन व्हॉट्सअप द्वारे पाठवीत आहे. मला आपल्या मदतीची खूप गरज आहे’ अशी भावनात्मक हाक देऊन परिस्थितीशी अवगत केले. माहूर तालुक्याचे कार्यतत्पर तहसीलदारांनी या हाकेला साद देत तात्काळ दखल घेऊन लगेच उत्तर दिले. ‘काळजी करू नका मदत केली जाईल’! तेंव्हा त्या मूकबधिर, कर्णबधिर विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनाला मावेनासा झाला. माझ्या निवेदनाची तहसीलदार साहेबांनी दखल घेतली म्हणण्याचे तात्पर्य सांगत तहसीलदारांकडून आलेला संदेश गावकरी मंडळीना दाखवताना त्याच्या पाणावलेल्या डोळ्यात आनंद अश्रूंचा झरा दिसत होता. हेही वाचा - ‘वरद’ने वाढदिवस नाकारला माहूर तालुक्यातील हरडफ येथील दिव्यांग मंगलम पवार या तरुणाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एका निवेदनाद्वारे लॉक डाऊन काळात त्याला व त्याच्या सहित याच गावातील तीस निराधारांना शासकीय सानुग्रह अनुदान तर नाहीच परंतु हाताला काम देखील नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे भावनात्मकरित्या अवगत केले. या बाबीची तातडीने दखल घेऊन मंगलम पवार सह हरडफ येथील तीस निराधारांचे अनुदानासाठीचे प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करून अनुदान सुरू करण्याचे आदेश दिल्याचे सिद्धेश्वर वरणगावकर, तहसीलदार, माहूर यांनी सांगितले.

