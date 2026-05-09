Jalna News: जमिनीची लेव्हलिंग करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल;पावसाळ्यापूर्वीची तयारी सुरू, आधुनिक तंत्रज्ञानाला दिले जाते प्राधान्य

अंतरवाली टेंभी: ग्रामीण भागात खरीप व रब्बी हंगामातील शेतीची बहुतांश कामे पूर्ण झाल्यानंतर आता शेतकरी जमिनीची ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने लेव्हलिंग करण्याकडे वळताना दिसत आहेत. बदलत्या शेती पद्धतीनुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत शेतकरी जमिनीची समतलता राखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. .त्यामुळे शेतीची सुपीकता टिकून राहण्यास मदत होत असून पाण्याचा योग्य वापर, उत्पादनात वाढ आणि मेहनतीची बचत अशा अनेक फायदे शेतकऱ्यांना होत आहेत.पूर्वी बैलांच्या साहाय्याने अथवा पारंपरिक पद्धतीने जमिनी समतल केल्या जात होत्या. मात्र, सध्या ट्रॅक्टर व लेव्हलर मशीनच्या मदतीने अल्प वेळात मोठ्या प्रमाणात जमीन समतल केली जात आहे..Cyclone Circulation Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा?, दक्षिण भारतात पावसाचा जोर वाढणार; महाराष्ट्रासह ६ राज्यांना इशारा.यामुळे शेतातील उंच-सखल भाग कमी होऊन पाणी संपूर्ण शेतात समान प्रमाणात पोचते. परिणामी पिकांची वाढ चांगली होऊन उत्पादनात वाढ होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. विशेषतः ऊस, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला तसेच फळबागांसाठी समतल जमीन अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि ठिबक किंवा तुषार सिंचन प्रभावीपणे चालवण्यासाठी जमिनीचे लेव्हलिंग आवश्यक असल्याने शेतकरी याकडे गांभीर्याने पाहत आहेत. काही शेतकरी तर पावसाळ्यापूर्वीच जमिनी समतल करून शेतीची पूर्वतयारी पूर्ण करत आहेत..Parbhani News: गोदापात्रातून जेसीबीने वाळूचा अवैध उपसा; वाळूमाफियांकडून ओरबडणे सुरूच; महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.सध्या ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर व लेव्हलर मशीनना मोठी मागणी निर्माण झाली असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची रांग लागलेली दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस मजुरांची कमतरता वाढत असल्याने यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढत आहे. कमी वेळेत अधिक काम आणि खर्चात बचत होत असल्याने ट्रॅक्टरद्वारे लेव्हलिंग हा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे..जमिनीची सुपीकता दीर्घकाळ टिकतेजमिनीची योग्य समतलता असल्यास पावसाचे पाणी साचत नाही. तसेच मातीची धूपही कमी होते. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता दीर्घकाळ टिकून राहण्यास मदत मिळते. आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करताना शेतकरी आता केवळ उत्पादन वाढीवरच नव्हे तर जमिनीचे आरोग्य जपण्यावरही भर देत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.