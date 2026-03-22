Latur News: बारा बंधाऱ्यांची होणार दुरुस्ती; शासनाकडून ३३ कोटी ७७ लाखांचा निधी; लवकरच कामांना सुरवात

हरी तुगावकर लातूर: जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मांजरा, तेरणा नद्यांवर उच्च पातळीचे बंधारे बांधण्यात आले आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांपासून या बंधाऱ्यांची दुरवस्था झाली. दर पावसाळ्यात या नादुरुस्त बंधाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. पावसाळ्यात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही यामुळे तारांबळ उडते..काही बंधाऱ्यांत पूर्ण क्षमतेने पाणीही साठवता येत नाही. पण, आता या नद्यांवरील बारा बंधाऱ्यांसाठी ३३ कोटी ७७ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध झाला आहे. हे दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू होऊन आगामी पावसाळ्यात याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.."उच्च पातळी बंधाऱ्यांच्या (बॅरेजेस) दुरुस्तीसाठी शासनाने आता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून दुरुस्ती झाल्यानंतर बंधाऱ्यात पूर्णक्षमतेने पाणी साठवण्यास मदत होईल. याचा बंधाऱ्याच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनसाठी फायदा होणार आहे. तसेच गावांना पाणी पुरवठ्यासाठीदेखील लाभ होणार आहे."- आशिष चव्हाण, शाखा अधिकारी, नागझरी बंधारा, ता. लातूर.शेतकऱ्यांना होणार फायदाबंधारे नादुरुस्त असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसत होता. पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवता येत नसे. त्याचा परिणाम सिंचनाहीवरही होत होता. पावसाळ्यात तर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडत असे. आता मात्र हा निधी उपलब्ध झाल्याने बंधाऱ्यांची दुरुस्ती लवकर होईल. आगामी पावसाळ्यात त्याचा फायदा दिसून येण्याची शक्यता आहे..प्रस्ताव अडकले होते लालफितीतमांजरा नदीच्या १२५ किलोमीटर लांब पात्रात उच्च पातळीवरील बंधारे बांधण्यात आले आहेत. पण, यातील महत्त्वाच्या असलेल्या वांजरखेडा, कारसापोहरेगाव, वांगदरी, नागझरी, शिवणी व शेवटचा बंधारा असलेल्या होसूर बंधाऱ्याची दुरवस्था झाली होती. या संदर्भात जलसंपदा विभागाच्या वतीने शासनाकडे पाठवलेले प्रस्तावही लालफितीत अडकले होते. आता लालफीत निघाली असून या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे..'तेरणा'च्या बंधाऱ्यांसाठी निधीशासनाने आता तेरणा नदीवरील गुंजरगा, मदनसुरी, किल्लारी क्रमांक दोन, राजेगाव, लिंबाळा तसेच, रेणा नदीवरील घनसरगाव बंधाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचाही मार्ग मोकळा झाला आहे..बंधाऱ्याचे नाव मिळालेला निधीमांजरा नदीवरील बंधारेवांजरखेडा ४,६७,८१,०२७वांगदरी ३,१६,२०,९५१नागझरी ३,७६,६७,९५७होसूर ३,६७,२७,३३३शिवणी ४,०४,३८,७६१कारसापोहरेगाव ३,८०,६५,०४१तेरणा नदीवरील बंधारेगुंजरगा २,३०,०८,२८७मदनसुरी १,४७,६९,६४२किल्लारी क्रमांक दोन १,८६,२५,५५४राजेगाव १,६२,७२,७७७लिंबाळा १,७७,३१,४१३रेणा नदीवरील बंधाराघनसरगाव १,६०,६४,४०३एकूण ३३,७७,७३,१४६.