Latur News: ‘अमृत’ पाणी योजनेला घरघर; महापालिका भरेना हिस्सा, २५९ कोटींच्या योजनेला खो

लातूर: लातूरच्या भविष्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अमृत २.० या २५९ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला सुरवातीच्या टप्प्यातच घरघर लागली आहे. महापालिका स्व हिस्सा भरत नसल्याने या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासन निधी अडवला आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. दरम्यान, महापालिका पंधराव्या वित्त आयोगातून ५४ कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेसाठी आले आहेत. हे पैसे स्व हिस्सा म्हणून भरले तर निधी उपलब्ध होणार आहे. पण, या पैशावर नेमका कोणाचा डोळा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या योजनेच्या कामाला घरघर लागली आहे. .ना पदाधिकाऱ्यांना गांभीर्य; ना प्रशासनाला सोयरसुतकशहराच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पाणीपुरवठा योजना ठरणार आहे. या योजनेचे काम होण्यासाठी निधी लागणार आहे. तरच या योजनेचे काम लवकर पूर्ण होणार आहे. पण, सध्याची परिस्थिती पाहता महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना या योजनेचे गांभीर्य दिसून येत नाही. ना प्रशासनाला याचे सोयरसुतक आहे. निधी येऊन देखील तो या योजनेवर खर्च होत नसल्याने या योजनेला सुरवातीलाच घरघर लागली आहे..ठराव असतानाही खोडापंधराव्या वित्त आयोगातून आलेला निधी त्या-त्या योजनेसाठीच खर्च करावा लागतो. इतरत्र तो निधी वळवता येत नाही. त्यात महापालिकेत प्रशासक असताना या निधीच्या संदर्भात ठरावही झालेला आहे. त्यामुळे हा ५४ कोटींचा निधी स्व हिस्सा म्हणून महापालिकेने शासनाकडे भरला तर केंद्र व राज्य शासन आपल्या हिश्शाचा निधी महापालिकेला देणार आहे. हा निधी देण्यासाठी खोडा कोण घालत आहे, असा प्रश्नही निर्माण होत आहे..कोणाचा किती हिस्सालातूर शहरासाठी मांजरा धरणातून अमृत २.० मधून पर्यायी पाणीपुरवठा योजना करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेची किंमत २५९ कोटींची आहे. यात केंद्र शासनाचा वाटा ८६ कोटी ४० लाखांचा आहे. तर, राज्य शासनाचा वाटा ९५ कोटी रुपयांचा आहे. पण, याकरिता महापालिकेला ७७ कोटी ७७ लाख रुपयांचा स्वतःचा वाटा भरावा लागणार आहे..५४ कोटी येऊनही निधीची वानवाया महापालिकेची कर्मचाऱ्यांच्या पगारी वेळेवर करण्याची ऐपत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत महापालिकेने या योजनेसाठी एक रुपयाही स्व हिस्सा भरलेला नाही. सध्या या योजनेचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. हे काम बंद होण्याची भीती आहे. महापालिका हा पैसा भरू शकत नाही अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे महापालिकेचे पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीकडे लक्ष लागले होते. केंद्र शासनाने दीड महिन्यापूर्वी पंधराव्या वित्त आयोगाचा १०८ कोटी ९२ लाख ७४ हजार ९१७ रुपयांचा निधी दिला आहे. या पैकी पाणीपुरवठा योजनेवर ५४ कोटी ४६ लाख ३७ हजार ४५८ रुपयांचा निधी वापरणे बंधनकारक आहे. उर्वरित निधी घनकचऱ्यावर वापरता येणार आहे. हा निधी मिळून देखील महापालिका स्व हिस्सा भरताना दिसत नाही.