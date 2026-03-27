मराठवाडा

Latur News: अत्याचार पीडित कुटुंबांना नोकरीचा आधार; लातूरमधील १७ वारसदारांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण

Government Job for Atrocity Victim Families: लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रकरणातील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाचा निर्णय अंमलात आला.
Latur News

Latur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत गंभीर गुन्ह्यातील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची लातूर जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याअंतर्गत, पात्र ठरलेल्या १७ वारसदारांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्या हस्ते शासकीय सेवेचे नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Latur
Government Jobs

Related Stories

No stories found.