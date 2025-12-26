मराठवाडा

Latur News : ऊस तोडणी दरम्यान हार्वेस्टरमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा मृत्यू; औसा तालुक्यातील घटना

Harvester Accident : औसा तालुक्यातील आशिव परिसरात ऊस तोडणीदरम्यान हार्वेस्टर मशीनशी संबंधित अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलीस तपास सुरू असून शेतीतील यांत्रिक सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
Tragic Incident During Harvesting in Ausa Taluka

Tragic Incident During Harvesting in Ausa Taluka

Sakal

सिद्धनाथ माने
Updated on

आशिव (जि. लातूर) : औसा तालुक्यातील आशिव परिसरात ऊस तोडणी सुरू असताना हार्वेस्टर मशीनमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवारी (ता.२४) रोजी दुपारी घडली. या अपघातात शेतकरी शंकर प्रभाकर सावंत (वय ३९) यांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या शरीराचे तुकडे झाले. फक्त मुंडके शिल्लक राहिले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Latur
Marathwada
Farmer
accident
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com