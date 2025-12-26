Latur News : ऊस तोडणी दरम्यान हार्वेस्टरमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा मृत्यू; औसा तालुक्यातील घटना

आशिव (जि. लातूर) : औसा तालुक्यातील आशिव परिसरात ऊस तोडणी सुरू असताना हार्वेस्टर मशीनमध्ये अडकून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना बुधवारी (ता.२४) रोजी दुपारी घडली. या अपघातात शेतकरी शंकर प्रभाकर सावंत (वय ३९) यांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या शरीराचे तुकडे झाले. फक्त मुंडके शिल्लक राहिले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..शंकर सावंत यांच्या शेतातील ऊस तोडणीसाठी हार्वेस्टर आलेला असल्याने ते आपल्या कुटुंबासह शेतात आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत पत्नी व मुलगाही उपस्थित होता. ऊस तोडणी सुरू असताना ट्रॅक्टरमध्ये ऊस भरताना काही ऊस जमिनीवर पडत होता. तो पडलेला ऊस हार्वेस्टरमध्ये टाकण्याचे काम शंकर सावंत स्वतः करत होते. तर त्यांची पत्नी व मुलगा थोड्या अंतरावर शेतात उसाच्या टिपऱ्या गोळा करत होते. .kankavli : नर्सिंग महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू, संतप्त जमावाकडून रुग्णालयाची तोडफोड, डॉक्टरांना धक्काबुक्की; नक्की काय घडलं?.दरम्यान काही कामानिमित्त मुलगा काही वेळासाठी दुसरीकडे गेला. परत आल्यानंतर त्याला हार्वेस्टर बंद अवस्थेत बाजूला उभा केलेला दिसला. याबाबत त्याने विचारणा केली असता हार्वेस्टर चालकांनी “मशीनमध्ये बिघाड झाल्याने ते दुरुस्तीसाठी मेकॅनिककडे घेऊन जाणार असल्याचे” सांगितले. मात्र त्याच वेळी मुलाच्या लक्षात आले की वडील शंकर सावंत आसपास कुठेही दिसत नाहीत. वडिलांचा शोध घेत असताना त्यांचा मोबाईल फोन व चप्पल घटनास्थळी आढळून आले. यामुळे संशय बळावला. .मुलाने तात्काळ आईला याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर दोघांनी मिळून शंकर सावंत यांचा शोध घेतला; मात्र त्यांचा कुठेही थांगपत्ता लागला नाही. दरम्यान, हार्वेस्टर चालकांनी या घटनेची माहिती हार्वेस्टर मालकास दिली. त्यानंतर मालकाने भादा पोलीस ठाण्यात घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पोलीस पथक उसाच्या फडात दाखल झाले. तपासादरम्यान ऊस तोडणीवेळी बाजूला पडलेला ऊस हार्वेस्टरमध्ये टाकताना शंकर प्रभाकर सावंत यांचा तोल जाऊन ते मशीनमध्ये अडकल्याचे व या भीषण अपघातात त्यांच्या शरीराचे तुकडे होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले..या घटनेची माहिती मिळताच पत्नी व मुलाला मोठा धक्का बसला. शंकर सावंत यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुले व दोन मुली असा परिवार आहे. ते कुटुंबाचे कर्ते पुरुष होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पोलीस पथक घटनास्थळी ठाण मांडून होते. मृतदेह मशीनमधून बाहेर काढून पंचनामा करण्यात आला. या प्रकरणी भादा पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास भादा पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.