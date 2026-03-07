Latur Accident: कारची टेंपोला धडक; चार ठार, दोघे गंभीर, जेवण करून परतताना औशात दुर्घटना

औसा (जि. लातूर) : भरधाव ‘बीएमडब्ल्यू’ कारने रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या टेंपोला (आयशर) धडक दिल्याने कारमधील चौघांचा जागीच मृत्यू, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. औसा-तुळजापूर महामार्गावर शहराजवळील हॉटेल साईप्रसाद हॉटेलसमोर शुक्रवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली..मृतांमध्ये बोरगाव न (ता. औसा) येथील तिघे, तर सांगलीतील एकाचा समावेश आहे. परिसरातील शिवली येथे सहाजण कारने (एमएच ४ इजी ७५००) जेवण करण्यासाठी गेले होते. तेथून परतताना टेंपो (एमएच २५ यू ०५२२) कारने धडक दिली..धडक इतकी जबरदस्त होती की टेंपो उलटला आणि कारचा टप उडून गेला. या अपघातात आबासाहेब आप्पासाहेब साळुंके (वय ३६) शुभम शेषराव पाटील (२६), किसन रामलिंग साळुंखे (४८, तिघे, बोरगाव न, ता. औसा) धनराज काशीनाथ जाधव (४६ सांगली) हे जागीच ठार झाले..Shrirampur Accident:कुटुंबावर काळाचा घाला! कार अन् ट्रकच्या अपघातात चौघांचा मृत्यू; दोन चिमुरड्यांसह तिघे गंभीर, श्रीरामपूर-संगमनेर रस्त्यावरील घटना...जयहिंद विश्वास जाधव (औसा) व विनायक श्रीकांत हलदर (सांगली) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. औसा पोलिसांनी जाधव यांना लातूरला, तर हलदर यांना औसा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.