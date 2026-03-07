मराठवाडा

Latur Accident: कारची टेंपोला धडक; चार ठार, दोघे गंभीर, जेवण करून परतताना औशात दुर्घटना

Latur News: लातूर जिल्ह्यातील औसा-तुळजापूर महामार्गावर भरधाव बीएमडब्ल्यू कारने उभ्या टेंपोला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत चौघांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
औसा (जि. लातूर) : भरधाव ‘बीएमडब्ल्यू’ कारने रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या टेंपोला (आयशर) धडक दिल्याने कारमधील चौघांचा जागीच मृत्यू, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. औसा-तुळजापूर महामार्गावर शहराजवळील हॉटेल साईप्रसाद हॉटेलसमोर शुक्रवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली.

