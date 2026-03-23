Latur News: युद्धामुळे आता बांधकामेही ‘गॅस’वर; सिलिंडरअभावी टाइल्सची निर्मिती ठप्प, लोखंडही महागले

लातूर: शहराच्या चारही बाजूला मोठ्या प्रमाणात बांधकाम वाढले आहे. मोठमोठे गृहप्रकल्प व बहुमजली इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. पण, सध्याच्या युद्ध परिस्थितीची झळ विविध क्षेत्रांबरोबरच शहरातील बांधकाम क्षेत्रालाही बसली आहे. गेल्या काही दिवसांत लोखंडाचे भाव पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढले आहेत. शिवाय, टाइल्सची आवकही पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे नव्याने उभ्या राहत असलेल्या गृहप्रकल्पांची गती मंदावल्याचे चित्र दिसून येत आहे..इराण आणि इस्राईल-अमेरिका यांच्यातील युद्ध परिस्थितीचे पडसाद महाराष्ट्राच्या जनजीवनावर उमटत आहेत. या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. याचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर परिणाम होत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम क्षेत्रावरही सध्याच्या युद्ध परिस्थितीचा परिणाम होत असल्याची चिंता शहरातील विविध बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली..'क्रेडाई'चे अध्यक्ष व बांधकाम व्यावसायिक उदय पाटील म्हणाले, की व्यावसायिक सिलिंडरचे वितरण सध्या बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे घरांसाठी आवश्यक असलेल्या टाइल्सची निर्मिती पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.टाइल्स गुजरातमध्ये बनवल्या जातात. तिथूनच राज्याच्या आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत टाइल्स पोचतात. पण, सध्या या व्यवसायाला 'ब्रेक' बसला आहे. स्टीलच्या (लोखंड) किमती किलोमागे १० ते १५ रुपयांनी वाढल्या आहेत. सिमेंटचे दर ५० किलोच्या पिशवीमागे २० रुपयांनी वाढले आहेत. ही भाववाढ व्यावसायिक सिलिंडरच्या अभावामुळे झाली आहे..मालवाहतुकीवर परिणामबांधकाम व्यावसायिक जगदीश कुलकर्णी म्हणाले, युद्ध परिस्थितीमुळे मालाची वाहतूक मंदावली आहे. त्याचा थेट परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे. आपल्याकडे बहुतांश बांधकाम साहित्य अहमदाबादहून येते. पण, सिलिंडरअभावी तेथील बरेच उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे लोखंड, टाइल्स किंवा प्लंबिग साहित्याच्या वाहतुकीवर परिणाम झालेला आहे..टाइल्स कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाडसध्या आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या टाइल्सच्या साठ्यावर काम सुरू आहे. टाइल्सची नवीन आवक बंदच झालेली आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झाले. पण टाइल्स नाहीत, अशी बऱ्याच बांधकाम व्यावसायिकांची सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा वेळेवर देणे अशक्य झाले आहे. टाइल्स नसतील तर संबंधित कामगारांच्या हाताला काम राहणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. युद्धामुळे बांधकाम क्षेत्रावर ओढवलेल्या या परिस्थितीवर दुसरा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही, असे 'क्रेडाई'चे अध्यक्ष व बांधकाम व्यावसायिक उदय पाटील यांनी सांगितले. ."अलीकडच्या काळात लोखंडाच्या दरात वाढ झाली आहे. पूर्वी ५६ ते ५७ रुपये किलो या दराने लोखंडाची विक्री व्हायची. आता हे भाव हे ६२ ते ६३ रुपये किलो झाले आहेत. दरवाढ झाल्याने या क्षेत्रात पूर्वीसारखी तेजी सध्या राहिली नाही. त्यात मार्चअखेर असल्याने बाजारात चलन कमी झाले आहे. या सर्वांचा परिणाम बाजारपेठेवर झाला आहे."-विजय चितकोटे, लोखंडाचे व्यापारी.