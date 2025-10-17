मराठवाडा

Chh. Sambhaji Nagar: डी टाऊन बेकरी’ प्रकरणातील मुख्य आरोपी सायलीला अखेर हायकोर्टाचा दिलासा; जामीन मंजूर!

Crime News: बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सायलीला काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.लातूर शहरात गाजलेल्या "डी टाऊन बेकरी" प्रकरणातील मुख्य आरोपी सायली हिला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे
Bombay High Court’s Aurangabad Bench

लातूर: लातूर शहरात गाजलेल्या "डी टाऊन बेकरी" आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सायली (नाव बदललेले) हिला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सायलीला काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.

