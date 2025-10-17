Chh. Sambhaji Nagar: डी टाऊन बेकरी’ प्रकरणातील मुख्य आरोपी सायलीला अखेर हायकोर्टाचा दिलासा; जामीन मंजूर!

लातूर: लातूर शहरात गाजलेल्या "डी टाऊन बेकरी" आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सायली (नाव बदललेले) हिला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सायलीला काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे..या प्रकरणात हरंगुळ बु. शिवारातील एका शेतात २५ वर्षीय प्रकाश यादव गाडीवान या तरुणाने गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले होते. प्रकाश हा 'डी टाऊन बेकरी'मध्ये काम करत होता. या घटनेनंतर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात सायलीसह सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..सुसाईड नोटमधून उघड झाला होता तपशील:तक्रारदार रघुनाथ यादव गाडीवान यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा भाऊ प्रकाश याने १ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास हरंगुळ शिवारात झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. पोलिसांनी पंचनामा केला असता, प्रकाशच्या बॅगेत एक चिठ्ठी (सुसाईड नोट) सापडली..Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी.या चिठ्ठीत त्याने नमूद केले होते की, सायली आणि इतर काही लोकांनी त्याला हडको चौकात बेदम मारहाण केली होती, तसेच जीव घेण्याची धमकी दिली होती. याच चिठ्ठीच्या आधारावर पोलिसांनी सायली आणि इतरांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ४५ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता..न्यायालयात आरोपीचा युक्तिवाद:या प्रकरणात सायली यांच्या वतीने अॅड. विष्णु श्रीराम कंदे (लातूर) यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला..Hingoli News: हिंगोलीत धक्कादायक प्रकार! आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षक निलंबित, अधीक्षकाला अटक.अॅड. कंदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, "अर्जदार सायलीवरील आरोप पूर्णपणे खोटे असून ते फक्त परिस्थितीवर आधारित आहेत. आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत." त्यांनी पुढे सांगितले की, "उलट, मृत प्रकाश गाडीवान याने एका विवाहित महिलेकडे अनुचित प्रस्ताव ठेवून तिचा छळ केला होता. याच भावनिक तणावातून त्याने आत्महत्या केली असावी." सायली विवाहित असून तपासकामात सहकार्य करत आहेत, त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणे योग्य ठरेल, असा युक्तिवाद अॅड. कंदे यांनी केला..कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय:दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी आदेशात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी नमूद केले की, "आत्महत्येच्या चिठ्ठीत मारहाणीचा उल्लेख असला तरी त्यामागील नेमके कारण स्पष्ट होत नाही." तपास पूर्ण झाला असल्याने आरोपींना पुढील न्यायालयीन कोठडीत ठेवणे आवश्यक नाही.न्यायालयाने जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग अपवाद या तत्त्वावर जोर देत, मुख्य आरोपी सायलीला काही अटींसह जामीन मंजूर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.