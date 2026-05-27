Latur: गॅस, पाणी अन् आता डिझेलचा तिहेरी फटका; ग्रामीण भागातील स्थिती, पेरणीपूर्वीच मशागतीची कामे ठप्प

जळकोट: ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे गैरसोयीचा सामना करावा लागला. अनेक भागांत पाणी टंचाईची स्थितीही होती. आता डिझेल टंचाईचाही फटका बसत आहे. ट्रॅक्टरला इंधन मिळण्यात अडचणी येत असल्याने ऐन पेरणी हंगाम तोंडावर असताना मशागतीची कामे ठप्प होत आहेत. त्यामुळे शेतकरीही संकटात सापडला आहे..मागील तालुक्यातील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या आठवडाभरापासून लांबच लांब रांगा लागल्या असून माल वाहतूकही विस्कळित झाली आहे. तालुक्यात अनेक पेट्रोल पंपांवर 'डिझेल उपलब्ध नाही' असे फलक झळकत आहेत. ट्रॅक्टरसह शेती मशागतीसाठी लागणारी यंत्रणा अक्षरशः बंद पडली आहे..ज्या काही पंपांवर डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे, तेथे शेतकरी, वाहन चालक आणि माल वाहतूकदारांची गर्दी होत आहे. परिस्थिती हाताळताना पेट्रोल पंप कर्मचारी आणि पोलिस प्रशासनाची मोठी दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे..दरम्यान, परिस्थितीची गंभीर दखल घेत तहसीलदार राजेश लांडगे यांनी तालुक्यातील अनेक पेट्रोल पंपांना भेटी देत ट्रॅक्टरधारकांची कागदपत्रे तपासून डिझेल देण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. मात्र, वाढत्या मागणीसमोर हा उपाय अपुरा ठरत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून उमटत आहे..गेल्या दोन महिन्यांपासून तालुक्यात सामान्य नागरिकांना तिहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. एप्रिल, मे महिन्यात घरगुती गॅस टंचाई, आता मशागतीसाठी डिझेल टंचाई आणि वाढत्या उष्णतेमुळे तीव्र पाणीटंचाई अशा संकटांनी ग्रामीण भाग होरपळून निघाला आहे.