Latur Bank Election: लातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत निलंगेकर घराण्यातच सामना! काकीविरुद्ध पुतण्या मैदानात; ९९ मतदारांवर लक्ष

निलंगा : लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणुक जाहीर झाली असून निलंगा तालुक्यातून सोसायटी मतदार संघातून संगीता अशोक पाटील निलंगेकर तर त्यांच्या विरोधात अरविंद पाटील निलंगेकर अशी पुतण्या विरुद्ध काकी अशी निलंगेकर विरुद्ध निलंगेकर अशी लढत होत आहे. सतत बिनविरोध होणारी निवडणूक प्रक्रिया यंदा महायुती कडून पॅनल उभे करून अव्हाण देण्यात आल्याने ऐन दिवाळीत या निवडणूकीत रंगत भरणार आहे. काँग्रेसकडून एकहाती होणाऱ्या निवडणूकीत तगडे अव्हाण देण्यात आल्याने मतदाराचा 'भाव' आता वाढणार आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.जिल्ह्यातील अन्य नऊ तालुक्यापैकी सर्वाधिक मतदार निलंगा तालुक्यातील असले तरी काँग्रेसकडून ही निवडणुक एकहाती होणारी निवडणूक जड जाणार आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाला असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची व चिन्ह वाटप करण्यात आल्याने आता उमेदवार मतदाराच्या गाठीभेटीत मग्न दिसत आहेत. निलंगा तालुक्यातून कोण उमेदवार राहणार याबाबत उत्सुकता होती. सोसायटी मतदार संघातून अशोक पाटील निलंगेकर यांच्या पत्नी संगीता पाटील निलंगेकर ह्या निवडणूक लढवत आहेत तर त्यांच्या विरोधात भाजपाचे प्रदेश सचिव अरविंद पाटील निलंगेकर हे निवडणूक लढवत आहेत. सलग दहा वर्षे संचालक राहील्याच्या नियमाने अशोक पाटील यांचा अर्ज अवैध करण्यात आला त्यामुळे त्यांच्या पत्नीला संधी देण्यात आली आहे..जिल्हा सहकारी बँकेवर पूर्वी माजी आमदार कै. दिलीपराव पाटील निलंगेकर यांची वर्णी असायची 1997-98 मध्ये त्यांना बँकेच्या उपाध्यक्षपदी संधी मिळाली होती. त्यानंतर अशोक पाटील निलंगेकरांना संधी देण्यात आली. शिवाय निलंगा तालुक्यातून दोन संचालक असायचे यामध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून व इतर सहकारी गटातून पूर्वी कै. विश्वभर माने हे संचालक होते. त्यानंतर दोन्ही गटातून विजयकुमार पाटील यांना संधी मिळाली होती. या संधीमुळे सन 2004 ते 2007 या कालावधीत विजयकुमार पाटील हे बँकेचे अध्यक्ष होते..माजी मुख्यमंत्री कै. डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर याच्यामुळेच जिल्हा बँकेवर अनेकांना संधी मिळाली आहे. निलंगा तालुक्यात विविध कार्यकारी सोसायटीचे जवळपास 99 मतदार असून सर्वाधिक मतदार या तालुक्यातील असले तरी बँकेचा पारदर्शक कारभार, योग्य नियोजन, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर बँकेचा झालेला गवगवा यामुळे ही निवडणूक काँग्रेससाठी एकहाती होणार म्हणून चर्चा होती मात्र अरविंद पाटील निलंगेकर यानी तगडे पॅनल उभे केल्याने मोठी चुरस निर्माण होत आहे. तालुक्यातील 99 विविध कार्यकारी सोसायटीतील मतदारांच्या भेटी गाठी दोन्ही उमेदवाराकडून घेण्यात येत आहेत. .अशोक पाटील निलंगेकर है स्वतः मतदाराशी थेट संपर्क साधत आहेत. शिवाय त्यांचा विविध कार्यकारी सोसायटीच्या बहूतांश मतदाराशी थेट संपर्क साधत असल्यामुळे या निवडणूकीत आमची सरशी होणार असे सांगत आहेत तर बँकेती नियमबाह्य कर्जवाटप, बँकेतील एकाधिरकारशाही सोसायटीच्या अध्यक्षाना गृहीत धरून सुरू असलेला प्रकार आदी मुद्दे घेऊन अरविंद पाटील निलंगेकर मतदारासमोर जात आहेत. बँकेतील सत्ताधारी गटाला तगडे अव्हाण विरोधकानी दिले असल्यामुळे या निवडणूकीत मोठी रंगत निर्माण झाली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सहकार मागे अर्थकारण पुढेसहकार क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुका म्हटल्या की राजकीय वातावरण कडक होणे साहजिकच आहे. मात्र, या निवडणुकीत सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत, त्यावरून बँक संचालक मंडळाच्या राजकारणात 'सहकार' मागे पडून 'अर्थकारण' सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः या निवडणुकीत मतदारांचे महत्त्व इतके वाढले आहे की, त्यांना अक्षरशः 'सुगीचे दिवस' आल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.