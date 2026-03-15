Success Story: येवरीच्या डॉ. भाले यांचे यूपीएससीत यश; वैद्यकीय क्षेत्रात असताना समाजसेवेसाठी निवडली वेगळी वाट

जळकोट : मनात काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर यशाचे शिखर गाठणे अवघड नसते, हे येवरी (ता. जळकोट, जि. लातूर) येथील मूळ रहिवासी डॉ. प्रीतमकुमार बाबूराव भाले यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. २०२५ च्या यूपीएससी परीक्षेत त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर ७४२ वा क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. सध्या त्यांचे वास्तव्य लातूर येथे आहे..डॉ. प्रीतमकुमार यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण लातूर येथील वाले इंग्लिश स्कूलमध्ये पूर्ण केले, तर अकरावी-बारावीचे शिक्षण राजर्षी शाहू महाविद्यालयात घेतले. त्यानंतर मुंबई येथील केईएम रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्यांनी एमबीबीएस पदवी प्राप्त केली..वैद्यकीय क्षेत्रात कार्य करत असताना व्यापक समाजसेवा करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची वाट निवडली आणि दिल्ली येथे राहून यूपीएससीची तयारी केली. २०१७ मध्ये एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी सातत्यपूर्ण अभ्यास, शिस्त आणि चिकाटीच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली..या प्रवासात अनेक अडचणी, अपयशाचे क्षण आणि मानसिक ताणही आले; मात्र त्यातून शिकत पुढे जात राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. भाले कुटुंबात शिक्षणाची परंपरा असून, त्यांच्या दोन बहिणी वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत..कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे हे यश मिळाल्याचे डॉ. प्रीतमकुमार यांनी नमूद केले. त्यांच्या या यशाबद्दल परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..मोठे स्वप्न पाहा, पण त्यासाठी दररोज शिस्तीत मेहनत करा. शरीर आणि मन दोन्ही मजबूत ठेवा. अपयश आले, तरी खचू नका. कारण, तेच पुढच्या यशाची पायरी असते. मनात जिद्द, अभ्यासात सातत्य, कष्ट करण्याची तयारी असल्यास यश हमखास मिळते.- डाॅ. प्रीतमकुमार भाले, येवरी, ता. जळकोट.