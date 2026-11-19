लातूर, : दुष्काळाच्या झळा पोलिस, केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) आणि चाकूर येथील सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) प्रशिक्षण केंद्रांनाही बसू लागल्या आहेत. प्रशिक्षण केंद्रांतील पाणीपुरवठ्याचे स्रोत आटत चालले आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी अडीच हजार जवान, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या तिन्ही प्रशिक्षण केंद्रांत नवीन वर्षात होणारे प्रशिक्षण टंचाईच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे..नवीन तुकडी पाठवू नका ः शासनाला पत्रलातूर येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात सध्या ४०७ प्रशिक्षणार्थी पोलिस आणि सुमारे २०० कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. केंद्राला दररोज पाच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. प्रशिक्षण केंद्रातील शेततळ्यातील साठाही कमी होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. पाणीटंचाईच्या स्थितीमुळे पुढील प्रशिक्षणासाठी नवीन तुकडी (बॅच) पाठवू नये, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली आहे..‘सीआरपीएफ’ केंद्रात टंचाईदेशांतर्गत सुरक्षेसाठी जवानांना प्रशिक्षण देणाऱ्या ‘सीआरपीएफ’ केंद्रातही पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. केंद्रातील दोन विंधन विहिरी आटल्याने सुमारे दीड हजार जवान, कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मार्चमध्ये सध्याची प्रशिक्षणार्थी बॅच बाहेर पडणार आहे. टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या केंद्रात नवीन बॅचच्या आगमनाबाबत शासंकता व्यक्त होत आहे.‘सीआरपीएफ’च्या प्रशिक्षण केंद्रात जवान, कर्मचारी, कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या हजारापेक्षा जास्त आहे. सुरू असलेले जवानांचे प्रशिक्षण मार्चमध्ये संपेल. त्यानंतर दुसऱ्या तुकडीचे प्रशिक्षण सुरू होईल. त्यावेळी पाणी टंचाई तीव्र झाली, तर तुकडी रद्द करण्याबाबत विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.ए. एच. अन्सारी, पोलिस उपमहानिरिक्षक, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, लातूर.लातूर पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासाठीच्या विंधन विहिरीत पाणी नाही. शेततळ्यात अल्प साठा आहे. दररोज टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भविष्यातील तीव्र टंचाई लक्षात घेता नवीन तुकडी पाठवू नये, असे पत्र शासनाला पाठवण्यात आले आहे.- मंगेश चव्हाण, प्राचार्य, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र व अपर पोलिस अधीक्षक, लातूरसध्या पाणी, भविष्यात टंचाईचाकूर येथील ‘बीएसएफ’ प्रशिक्षण केंद्रालाही भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या विंधनविहिरीच्या पाण्यावर सुमारे बाराशे जवान, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची तहान भागवली जात आहे. मात्र, केंद्राजवळील आनंदवाडी तलावातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने विंधनविहिरींच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे नव्या प्रशिक्षणार्थी तुकडीच्या आगमनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यावर प्रशासन कसा मार्ग काढणार याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.