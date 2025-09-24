मराठवाडा

Latur Earthquake : लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला येथे, २.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद; घाबरून न जाता काळजी घेण्याचे आवाहन

Murud Akola : लातूरजवळ मुरुड अकोला परिसरात २.३ रिश्टर तीव्रतेचा सौम्य भूकंप झाल्याची नोंद असून, नागरिकांनी शांत राहून सुरक्षिततेच्या सूचना पाळाव्यात, असे प्रशासनाचे आवाहन आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला परिसरात मंगळवारी (ता. २३) रात्री ८:१३ वाजता २.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या सौम्य भूकंप झाल्याची नोंद झाली आहे. या भूकंपाचे केंद्रबिंदू लातूर शहराच्या पश्चिम बाजूस मुरुड अकोला परिसरात असून, भूकंपाची खोली ५ किलोमीटर आहे. \\

