Drought Crisis : जिल्ह्यात आठवडाभरात रोजगार हमीवर ८८ हजार मजुरांची वाढ

लातूर,: पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. रब्बी पेरणीच्या आशाही मावळल्या आहेत. पावसाअभावी शेतजमिनी उजाड पडल्या आहेत. शेतीच्या कामांअभावी शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेची कामे शेतमजुरांसाठी मोठा आधार ठरत आहेत. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत चालू आठवड्यात रोजगार हमीच्या कामांवर तब्बल ८८ हजार मजुरांची वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात सध्या ३ हजार ८८१ कामांवर एक लाख ३४ हजार मजूर काम करीत आहेत. दुष्काळात आलेल्या दिवाळीत मजुरांना याचा आधार मिळत आहे..यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांवरही संकट ओढवले आहे. खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्याने रब्बी पेरणी करणेही शक्य दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतीतून रोजगार मिळत नसल्याने मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा आधार घ्यावा लागत आहे..८८ हजार मजूर वाढलेगेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील १ हजार २६४ कामांवर ४६ हजार ६१ मजूर कार्यरत होते. मात्र, चालू आठवड्यात रोजगार हमीच्या कामांची संख्या वाढून ३ हजार ८८१ वर पोचली आहे. या कामांवर एक लाख ३४ हजार मजूर काम करीत आहेत. अवघ्या आठवडाभरात ८८ हजार मजुरांची वाढ झाल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराची स्थिती किती बिकट आहे, हे स्पष्ट होत आहे. शेतीतील कामे ठप्प असताना रोजगार हमी योजनेच्या कामांमुळे शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या ग्रामीण भागासाठी ही कामे सध्या आर्थिक आधार ठरत आहेत..वैयक्तिक लाभ योजनेवर अधिक मजूरजिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेततळे, क्रीडांगणे, गोदाम बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, विहिरींचे पुनर्भरण, रस्ते, वृक्षलागवड व वृक्षसंगोपन, घरकुल तसेच सिंचन विहिरींची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची उपलब्धता वाढली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर मोठ्या प्रमाणात मजूर कार्यरत आहेत. घरकुल बांधकामाच्या कामांवर ६४ हजार ८११ मजूर, तर सिंचन विहिरींच्या कामांवर ५५ हजार ३८३ मजूर काम करीत आहेत. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून केवळ मजुरांना रोजगारच मिळत नसून, ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरकुल आणि सिंचनाच्या सुविधाही उपलब्ध होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.