Latur News: जिवंत पत्नीचं काढलं मृत्यू प्रमाणपत्र, दुसऱ्या लग्नासाठी पतीचा प्रताप; अधिकाऱ्यामुळे बिंग फुटलं

Latur Fake Death Certificate: लातूर, बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र, दुसरे लग्न फसवणूक. वैभव जाधवने पहिली पत्नी जिवंत असताना बनावट मृत्यू दाखला तयार करून दुसरे लग्न नोंदणीसाठी प्रयत्न केला; पोलिस तपास सुरू आहे.
लातूर : दुसरे लग्न करण्यासाठी पहिली पत्नी जिवंत असताना तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र काढून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सोलापूरच्या एका व्यक्तीविरुद्ध येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता.२०) गुन्हा नोंद करण्यात आला.

