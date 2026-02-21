Latur News: जिवंत पत्नीचं काढलं मृत्यू प्रमाणपत्र, दुसऱ्या लग्नासाठी पतीचा प्रताप; अधिकाऱ्यामुळे बिंग फुटलं

लातूर : दुसरे लग्न करण्यासाठी पहिली पत्नी जिवंत असताना तिचे मृत्यू प्रमाणपत्र काढून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सोलापूरच्या एका व्यक्तीविरुद्ध येथील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता.२०) गुन्हा नोंद करण्यात आला..सोलापूर येथील वैभव गोपीनाथ जाधव असे या व्यक्तीचे नाव असून, जाधव याला दुसरे लग्न करायचे होते. त्याची पहिली पत्नी लातूरमधील आहे. त्यामुळे त्याने पहिली पत्नी जिवंत असताना तिचा मृत्यूचा दाखला मिळवला. त्यानंतर त्याआधारे महापालिकेतून मृत्यू प्रमाणपत्र काढले. हा प्रकार २३ मे २०२३ रोजी घडला..Daund Crime : पत्नी-मुलांनी मिळून शेतकऱ्याचा केला खून; पोलिस तपास सुरू!.त्यानंतर त्याने दुसरे लग्न करण्यासाठी विवाह नोंदणी विभागात अर्ज केला. त्यावेळी कागदपत्रांची तपासणी करताना काही तरी बनावट कागदपत्र असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी वैभव जाधवच्या पहिल्या पत्नीचे मृत्यू प्रमाणपत्राची फाइल काढली. त्यात सर्व कागदपत्र बनावट दाखल करून प्रमाणपत्र घेतल्याचे समोर आले..पत्नी जिवंत असताना तिचे बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करून दुसरे लग्नाचे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करून शासनाची फसवणूक केली आहे, अशी फिर्याद महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी तथा जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागाचे निबंधक डॉ. महेश पाटील यांच्या फिर्यादीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..लैंगिक संबंध करताना सापडले! प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं पतीचा केला निर्घृण खून; मृतदेह ग्राइंडरने कापून फेकला नाल्यात.हा व्यक्ती सोलापूरचा असून, त्याने पहिल्या पत्नीचे मृत्युपत्र काढून घेतले. त्याला पहिल्यांदा मृत्यूचा दाखला कोणी दिला, त्यानंतर कागदपत्राची तपासणी न करता त्याला मृत्यूप्रमाणपत्र कसे दिले गेले, त्याला ओळखणाऱ्या नगरसेवकाचे प्रमाणपत्र कोणी दिले असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याचा पोलिस तपास करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.