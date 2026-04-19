Latur News: खत विक्रीत अनियमितता; जिल्ह्यात १५९ कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी, २१ जणांचे परवाने निलंबित

लातूर: जिल्ह्यात युरिया व डीएपीची गत वर्षीच्या तुलनेत अधिक विक्री झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर याचा काळाबाजार तर झाला नाही ना?, अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील १५९ कृषी सेवा केंद्रांच्या तपासण्या करून सुनावण्या घेतल्या जात आहेत. .आतापर्यंत ५५ केंद्रांची सुनावणी झाली असून यात २१ केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर, ३४ केंद्रांना ताकीद देण्यात आली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम सुनावण्या घेत आहेत..कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून खत विक्री ई-पॉस मशीनवर सुरू झाली आहे. त्यामुळे विक्री किती झाली, याची माहिती केंद्र शासनाला कळत आहे. जिल्ह्यात मार्चमध्ये युरिया व डीएपी खताची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्याचे केंद्र शासनाच्या लक्षात आले आहे. ज्या कृषी सेवा केंद्रातून अशा पद्धतीने जास्तीचे खत विक्री झाले, त्यांची यादी तयार करून केंद्र शासनाने ती राज्य शासनाला पाठवली आहे..तेथून ती येथील कृषी विभागाला पाठवण्यात आली आहे. अशा १५९ कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी विभागाने पथके तयार केली आहेत. विक्रेत्यांनी कधी, कोणाला, किती खत विकले?, याची तपासणी करण्यात आली आहे. एका खातेदाराला वीसपेक्षा जास्त गोण्या खत विकता येत नाही. तरीदेखील अनेक ठिकाणी वीसपेक्षा अधिक गोण्यांची विक्री झाल्याचे आढळून आले आहे..शेतकऱ्यांच्या घरी अधिकारीकाही कृषी सेवा केंद्रचालकांनी एकेका शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात युरिया व डीएपीची विक्री केल्याचे समोर आले आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कृषी विभागाच्या पथकाने पाहणी केली आहे. त्यांच्या घरी खरंच खत आहे की त्यांनी पुढे विक्री केली, याची शहानिशा करण्यात आली आहे.."एका खातेदाराला जास्ती जास्त वीस पोतीच खत देता येतो. पण या नियमाचे अनेक कृषी सेवा केंद्र चालकांनी उल्लंघन केले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट विक्री झाली आहे. यातून युरिया व डीएपीचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून केंद्राच्या तपासण्या करून सुनावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात खत रजिस्टरला नोंदणी नसणे, ई-पॉस मशीनवरचा साठा न जुळणे, बिलावर शेतकऱ्यांची सही नसणे, खताचा अहवाल नियमित न पाठवणे, अशा केंद्रांचा परवाना एका महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आला आहे."- राजेंद्र कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर.