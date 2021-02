लातुरातील आग शॉटसर्किटमुळेच; पालकमंत्र्यांकडूनही चौकशीचे आदेश

लातूर: शुक्रवारी गोयल एंटरप्रायजेसच्या शेडला लागलेली आग अग्निशामक दल व पोलिसांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांतर आटोक्यात आल्याचे सांगून महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी आगीच्या या घटनेची सर्वंकष चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पालकमंत्री अमित देशमुख यांनीही आग कशी लागली, याची चौकशी करण्याचे आदेश देत अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शहरातील सरकारी व निमसरकारीसह महत्त्वाच्या इमारतींचे फायर सेफ्टी ऑडिट घेण्याची सूचनाही जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., महापालिका आयुक्त अमन मित्तल आणि गोजमगुंडे यांना केली. घर अवघ्या काही अंतरावर असतानाच काळाने घातला घाला, तरुणाचा अपघातात जागीच मृत्यू 70 लाखाहून अधिक नुकसान-

या आगीत राजकमल इंद्राज अग्रवाल यांच्या गोयल एंटप्रायजेस या रंगाच्या व हार्डवेअरच्या दुकानातील साहित्याचे अंदाजे 70 ते एक कोटी रूपयाचे नुकसान झाले आहे. तसा अर्ज श्री. अग्रवाल यांनी शनिवारी सायंकाळी गांधी चौक पोलिस ठाण्यात दिला आहे. त्यात त्यांच्या दुकानाला शॉटसर्टिकमुळे आग लागल्याचे सांगून त्यांच्या साहित्यासह शेडमधील अमोल ट्रेडर्स व अमृत ट्रेडींग कंपनी या दुकानांचेही नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय वाघमारे पुढील तपास करत आहेत. (edited by- pramod sarawale) .

Web Title: Latur fire short circuit Inquiry orders also from the Minister