Latur News: तुरी काढणीनंतर शेतकरी मशागत सुरू, राने उजाडल्यामुळे पुढील हंगामासाठी तयारी

जळकोट: डोंगरी तालुक्यात तुरीची काढणीनंतर खरीप हंगाम संपला आहे. त्यामुळे रब्बीचे अत्यल्प क्षेत्र वगळता इतर सर्व हलक्या प्रतीची शिवारात राने उजाड झाल्याचे चित्र आहे..तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची सर्व भिस्त खरिपावरच असते. कारण सिंचनक्षेत्र नसल्याने रब्बी अत्यल्प असते. त्यामुळे खरिपातील तुरीचे पीक काढल्यानंतर मोठ्याप्रमाणात जमीनक्षेत्र राने उजाड होत असल्याचे चित्र आहे..खरिपात इतर पिकाचे झालेले नुकसान तूर भरुन काढेल ही अपेक्षा असते. परंतु यावर्षी पिकावरील रोगामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले..राने उजाड झाल्याने अनेक शेतकरी आता शेती मशागतीच्या कामाकडे वळले आहेत. कारण नांगरटी केल्यास उन्हाने रान तळते व पुढील वर्षी पीक जोमदार येते असे शेतकरी सांगतात.त्यामुळे अनेक शेतकरी त्या कामाला लागताना दिसतात..अनेक ठिकाणी पाझर तलाव आटले आहेत. त्यामुळे जनावरांची पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती सुरु झाली आहे. तर परतीच्या पावसाने रानात कुरडूसारख्या तणाने थैमान घातले असून हे तण वाळून गेल्याने त्यास बियाणे असते. पुढील वर्षी त्याचे बियाणे पडून तण वाढण्याची शक्यता असते. ते वाळलेले तण नष्ट कसे करावे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे.