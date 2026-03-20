Latur News: लातूरात घरपोच गॅस सेवा सुरू; नागरिकांची गोदामांवर गर्दी

लातूर: आखाती देशात सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यातच गॅस एजन्सी चालकाकडून घरपोच सिलिंडरची सेवा दिली जात आहे. असे असले तरी गॅस सिलिंडर मिळेल की नाही या भीतीने नागरिक एजन्सीच्या गोदामावर गर्दी करताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे दररोज एजन्सीसमोरील रांगा वाढतच आहेत..गेल्या काही दिवसापासून गॅसचा तुटवड्यामुळे सर्वच घटकावर याचा परिणाम होताना दिसत आहे. यात मार्ग काढत घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी प्रशासन घेत आहे. शासनाने गॅस वितरणाचा प्राधान्यक्रम देखील ठरवला आहे. घरगुती गॅसचा सध्या तुटवडा नाही, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे..गॅस मिळेना, गर्दी हटेनायुद्धामुळे गॅसचा तुटवडा झाला आहे. व्यावसायिक गॅस वितरण बंद करण्यात आले आहे. गॅस बुकिंगवरही काही निर्बंध घातले गेले आहेत. पहिल्या सारखे कधीही बुकिंग केली की दुसऱ्या दिवशी सिलिंडर घरपोच अशी परिस्थिती सध्या नाही. त्यामुळे गॅस मिळत नाही अशी परिस्थिती असल्याने एजन्सीवरची तसेच त्यांच्या गोदामावरची गर्दी काही केल्या हटताना दिसत नाही..घरपोच सेवा देणे बंधनकारकदुचाकीवर, सायकलीवर, खांद्यावर गॅस सिलिंडर एजन्सीकडे घेऊन जाणे हे एक प्रकारे धोकादायक आहे. त्यामुळे घरपोच सेवा देणे हे एजन्सीवर बंधनकारक आहे. येथील एजन्सीकडून तशी सेवाही दिली जात आहे. तरी देखील नागरिक सिलिंडर घेऊन एजन्सीच्या दारात बसताना दिसत आहेत.."घरगुती गॅससाठी बुकिंग मर्यादा शासनाने ठरवून दिली आहे. बुकिंग गेल्यानंतर दोन-तीन दिवसात गॅस घरपोच देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विनाकारण नागरिकांनी गॅस सिलिंडर घेऊन एजन्सी किंवा त्यांच्या गोदामावर जाऊन गर्दी करू नये. गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. छापेही टाकले जात आहेत."- व्यंकटेश रावलोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.