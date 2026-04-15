Latur News: आयपीएल सट्टाप्रकरणी चौघांना अटक; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

लातूर: सध्या सुरु असलेल्या आयपीएलच्या सामन्यावर सट्टा लावल्याप्रकरणी दोन दिवसापूर्वीच पोलिसांनी कारवाई केली. त्यानंतर देखील असा सट्टा लावला जात होता. यात सोमवारी (ता. १३) पोलिसांनी कारवाई करीत चौघांना अटक केली आहे. यात १३ लाख ७३ हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी केली आहे. पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या आदेशानुसार पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांचे मार्गदर्शनात जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांवर प्रभावी आळा घालण्यासाठी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने पुन्हा एकदा कारवाई करत आयपीएल क्रिकेट सट्टा चालविणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. .शहरातील अंबाजोगाई रोड परिसरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर सट्टा नावाचा जुगार खेळत असून लोकांकडून फोनद्वारे पैशांची देवाणघेवाण केली जात आहे, अशी माहिती पोलिसांच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने तत्काळ सापळा रचून संबंधित ठिकाणी छापा टाकण्यात आला..छाप्यात एका चारचाकी वाहनामध्ये बसून सट्टा चालविणाऱ्या चार आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. यात सचिन प्रकाश वलसे (वय ४७ ,रा. मयूरबन, अंबाजोगाई रस्ता, लातूर), किरणकुमार अर्जुन केंद्रे (वय ४१, रा. रा. कृपासदन रोड, गणेश मेडिकल जवळ, लातूर), गंगाधर रामराव घाडगे (वय ५१, रा. लोदगा), मनीष श्रीकांत पंचाक्षरी (वय ३७, रा. खडक हनुमान) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांची चौकशी केली असता आयपीएल सामन्यांवर सट्टा घेऊन लोकांकडून पैसे गोळा करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..यात पोलिसांनी विविध कंपन्यांचे मोबाईल फोन, एक लॅपटॉप, रोख रक्कम, सट्टा व्यवहाराच्या नोंदी, क्रेटा चारचाकी वाहन (क्रमांक एमएच २६, बीटी ९९०९) असा एकूण १३ लाख ७३ हजार ९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तपासादरम्यान हे आयपीएल क्रिकेट सामन्यांवर 'सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स' या सामन्यावर सट्टा घेत असल्याचे उघड झाले आहे. ते मोबाईल फोन व ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून ग्राहकांशी संपर्क ठेवत सट्टा व्यवहार करत होते..या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या करिता पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वातील पथकामधील उपनिरीक्षक राजेश घाडगे, पोलिस अंमलदार युवराज गिरी, राजेश कंचे, प्रदीप स्वामी, सिद्धेश्वर मदने, जमीर शेख यांनी पुढाकार घेतला.