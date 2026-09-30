मराठवाडा

किल्लारीचा प्रवास: १९९३च्या महाभूकंपातून भेगाळलेल्या जमिनीवर उभी राहिली भविष्याची स्वप्ने

१९९३च्या महाभूकंपानंतर उद्ध्वस्त किल्लारी परिसराने पुनर्वसन, भूकंपरोधक बांधकाम, आधुनिक शेती आणि शिक्षणाच्या बळावर नव्या पिढीचे भविष्य घडवत आपत्ती व्यवस्थापनाला नवी दिशा दिली
Dreams Built on Fractured Lands: The Inspiring Recovery of Latur-Dharashiv 30 Years After the 1993 Earthquake

Dreams Built on Fractured Lands: The Inspiring Recovery of Latur-Dharashiv 30 Years After the 1993 Earthquake

Sakal

जलील पठाण
Updated on

३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३ वाजून ५६ मिनिटांनी किल्लारी परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या ६.४ रिश्टर तीव्रतेच्या भूकंपाने लातूर आणि तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील हजारो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. काही सेकंदांत दगड-मातीची घरे कोसळली, जड छते अंगावर आली आणि झोपेत असलेल्या असंख्य नागरिकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, ७,९२८ जणांचा मृत्यू, सुमारे १६ हजार जण जखमी आणि मोठ्या प्रमाणावर घरांचे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
Earthquake
Earthquake at Nashik
Earthquake Center
Killari earthquake 1993
earthquake alerts Maharashtra
earthquake awareness in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com