किल्लारीचा प्रवास: १९९३च्या महाभूकंपातून भेगाळलेल्या जमिनीवर उभी राहिली भविष्याची स्वप्ने

३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३ वाजून ५६ मिनिटांनी किल्लारी परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या ६.४ रिश्टर तीव्रतेच्या भूकंपाने लातूर आणि तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील हजारो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. काही सेकंदांत दगड-मातीची घरे कोसळली, जड छते अंगावर आली आणि झोपेत असलेल्या असंख्य नागरिकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, ७,९२८ जणांचा मृत्यू, सुमारे १६ हजार जण जखमी आणि मोठ्या प्रमाणावर घरांचे नुकसान झाले..त्या काळरात्रीचे दृश्य हृदय पिळवटून टाकणारे होते. घरांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले जीव, जखमींच्या किंकाळ्या आणि आपल्या माणसांचा शोध घेणारे नातेवाईक यामुळे संपूर्ण परिसर शोकसागरात बुडाला. मात्र या विध्वंसानंतर एक वेगळीच कहाणी सुरू झाली—ती होती माणसाच्या जिद्दीची..भूकंपानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र आपत्कालीन भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रम राबविण्यात आला. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या ५२ गावांचे स्थलांतर करून नियोजनबद्ध पुनर्वसन करण्यात आले. नवीन घरे, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि ग्रामपंचायती उभारण्यात आल्या. ५२ गावांसाठी २७ हजार ९४४ नवीन घरे बांधण्यात आली, तर इतर भागांत सुमारे दोन लाख घरांची पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती झाली..या पुनर्वसनाने गावांचे स्वरूपच बदलले. भूकंपरोधक बांधकामाला प्राधान्य मिळाले. रस्त्यांमुळे गावे शहरांशी जोडली गेली आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसह व्यापार-व्यवसायाला चालना मिळाली. शेतीची अवजारे, जनावरे, विहिरी आणि सिंचन सुविधांच्या मदतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी राहिली..शिक्षणालाही नवी दिशा मिळाली. पुढील पिढीने उच्च शिक्षणाची वाट धरली. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, प्रशासन, शिक्षण आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत तरुणांनी प्रवेश केला. महिलांनीही बचतगट, स्वयंरोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्थानिक संस्थांमधील सहभागातून पुनर्बांधणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली..किल्लारीच्या अनुभवाने महाराष्ट्राला आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्वही शिकवले. सुरक्षित बांधकाम, आपत्तीपूर्व तयारी, तातडीचा प्रतिसाद, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन यांची गरज अधोरेखित झाली..आज तीन दशकांनंतर त्या परिसरात पक्की घरे, रस्ते, शाळा, बाजारपेठा, आधुनिक शेती आणि उच्च शिक्षणाची स्वप्ने दिसतात. अर्थात, काही पुनर्वसित गावांमध्ये पाणी, नागरी सुविधा आणि इतर प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे पुनर्वसन ही एकदाच पूर्ण होणारी प्रक्रिया नसून दीर्घकालीन प्रवास असल्याचेही स्पष्ट झाले..३० सप्टेंबर १९९३ची पहाट काळी होती; पण त्यानंतरचा प्रवास आशेचा ठरला. भूकंपाने जमीन हादरवली, घरे उद्ध्वस्त केली; मात्र माणसांची जिद्द मोडू शकली नाही. भेगाळलेल्या जमिनीवर उभे राहून भूकंपग्रस्तांनी केवळ आपली घरे नव्हे, तर पुढच्या पिढीचे भविष्य घडवले.किल्लारीचा इतिहास म्हणूनच केवळ विध्वंसाचा नाही; तो संकटातून उभारी घेणाऱ्या माणसाच्या अदम्य जिद्दीचा इतिहास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.