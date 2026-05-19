Latur Crime : उदगीरमध्ये २४ किलो ७४० ग्रॅम गांजा जप्त; ७.४२ लाखांचा साठा

उदगीर : लातूर जिल्ह्यात अंमली पदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेला मोठे यश मिळाले असून स्थानिक गुन्हे शाखेने उदगीर शहरात धाडसी कारवाई करत तब्बल २४ किलो ७४० ग्रॅम गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत ७ लाख ४२ हजार २०० रुपये किमतीचा गांजा हस्तगत करण्यात आला असून एका युवकाला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे..युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या अवैध गांजा विक्री रॅकेटवर पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे उदगीर शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी जिल्ह्यात अवैध धंदे, गांजा विक्री, मादक पदार्थांची वाहतूक व साठवण करणाऱ्यां विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांनी विशेष पथके सक्रिय केली होती..सोमवार (ता.१८) रोजी पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद देशमुख हे आपल्या पथकासह उदगीर शहर परिसरात अवैध धंद्यांवर कारवाई करीत असताना त्यांना गुप्त बातमीदारामार्फत खात्रीशीर माहिती मिळाली. उदगीर येथील मोंढा रोडवरील "साईनाथ मिर्च मसाला उद्योग" या दुकानामध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजाची साठवण करून त्याची अवैध विक्री सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद देशमुख यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर व उदगीर शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक अशोक अनंत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईचे नियोजन केले..नायब तहसीलदार, दोन शासकीय पंच, प्रमाणित वजन काटा धारक, फॉरेन्सिक विभागाचे अधिकारी आणि व्हिडिओग्राफर यांना सोबत घेऊन पोलिसांच्या पथकाने सायंकाळी सुमारे ५.४० वाजण्याच्या सुमारास "साईनाथ मिर्च मसाला उद्योग" येथे छापा टाकला. दुकानाची झडती घेतली असता एका कोपऱ्यात ठेवलेल्या पिवळ्या रंगाच्या पोत्यात हिरवट-काळसर रंगाचा आणि उग्र वास येणारा मोठ्या प्रमाणात सुका गांजा आढळून आला..दुकानात उपस्थित असलेल्या युवकास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने आपले नाव शुभरत्न ऊर्फ कपील बाबुराव गायकवाड (वय १९, रा. फुलेनगर, उदगीर) असे सांगितले. पंचांसमक्ष सदर पदार्थाची तपासणी केली असता तो गांजा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर वजन केले असता २४ किलो ७४० ग्रॅम गांजा असल्याचे निष्पन्न झाले. बाजारभावानुसार या गांजाची किंमत तब्बल ७ लाख ४२ हजार २०० रुपये इतकी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.प्राथमिक तपासात आरोपी शुभरत्न ऊर्फ कपील गायकवाड हा गांजाची अवैध विक्री करण्याच्या उद्देशाने हा साठा ठेवत असल्याचे समोर आले आहे. हा गांजा नेमका कोठून आणण्यात आला, या मागे आणखी कोणाचे जाळे कार्यरत आहे, याबाबत पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे..या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम अंतर्गत उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.ही कारवाई उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन भातलवंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. पोलीस अंमलदार संजय कांबळे, सूर्यकांत कलमे, सचिन धारेकर, पाराजी पुठ्ठेवाड, तुळशीदास बरुरे तसेच उदगीर शहर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी श्री हारणे, श्री पवार आणि श्री गवळी यांनी संयुक्तपणे उल्लेखनीय कारवाई यशस्वी केली.