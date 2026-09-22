Latur Water Storage: मांजरा नदीचे १२५ किलोमीटर पात्र कोरडे ; दुष्काळाच्या झळा; ३५ उच्च पातळी बंधाऱ्यांत केवळ चार टक्के पाणी

लातूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मांजरा नदीच्या १२५ किलोमीटर अंतराचे पात्र आता कोरडे पडले आहे. मांजरा नदीसह तेरणा, रेणा, तिरू नदीवर बांधण्यात आलेल्या एकूण ३५ उच्च पातळीवरील बंधाऱ्यातील (बॅरेजेस) पाणीसाठा केवळ ४.७६ टक्के आहे. भविष्यात दुष्काळाच्या झळा काय राहणार हे या नद्यांच्या पात्राकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येत आहे. पावसाळ्याचे चार महिने संपल्यानंतर या बंधाऱ्यात केवळ पाण्याऐवजी केवळ खडक दिसत आहे. .पाण्याअभावी शेती अडचणीतजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांवर उच्च पातळीचे बंधारे उभारण्यात आले आहेत. बारमाही पाणी त्यात साठवून ठेवता यावे म्हणून शासनाने ही उपाय योजना केली आहे. पण, या वर्षी नदीपात्रात पाणी येईल असा पाऊसच झाला नाही. शेतातून पाणी बाहेर पडलेच नाही. त्यामुळे पावसाळा संपला तरी नदीपात्रात पाणी आलेच नाही. परिणामी बंधाऱ्यात पाणीसाठा झाला नाही. पाण्याअभावी शेती अडचणीत आली आहे..बंधाऱ्यातील पाणीसाठा चिंताजनकजिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मांजरा नदीच्या १२५ किलोमीटरच्या पात्रात १५ बंधारे उभारण्यात आले आहेत. या सर्व बंधाऱ्यांत एकूण पाणीसाठा केवळ ५.७६ टक्के इतकाच आहे. यातही भुसणी बंधाऱ्यात ७५ टक्के, टाकळगाव देवळा बंधाऱ्यात ३१ टक्के पाणीसाठा राहिला आहे. नागझरी, शिवणी, बिंदगीहाळ, कारसा पोहरेगाव, वांगदरी, बोरगाव अंजनपूर हे बंधारे तर कोरडे पडले आहेत. उर्वरित बंधाऱ्यात दहा टक्केपेक्षा देखील कमी पाणीसाठा राहिला आहे. त्यामुळे या नदीच्या काठावर असलेल्या अनेक गावांतील हजारो हेक्टर सिंचनाला मोठा फटका बसला आहे..Radhanagari Dam Water Discharge : राधानगरी धरण 90 टक्के भरले; चांदोली धरणाचे चारही वक्राकार दरवाजे उघडले, 14 धरणांत किती आहे पाणीसाठा?.तेरणा कोरडी, रेणा,तिरूतही पाणी कमीजिल्ह्यात तेरणा नदीवर एकूण ९ उच्च पातळीचे बंधारे आहेत. या बंधाऱ्यांचा प्रकल्पीय एकूण पाणीसाठा ११.७८ दशलक्ष घनमीटर आहे. पण, चार महिने झाले मोठा पाऊसच न झाल्याने या बंधाऱ्यात पाणीच आलेले नाही. सध्या हे बंधारे कोरडे पडले आहेत. रेणा नदीवरील चार बंधाऱ्यांत १७.३ टक्के पाणीसाठा राहिला आहे. तर तिरू नदीवरील सात बंधाऱ्यांत केवळ ४.७ टक्केच पाणीसाठा आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांची परिस्थिती देखील चिंताजनक राहणार आहे..मांजरा नदीएकूण उच्च पातळीचे बंधारे १५प्रकल्पीय एकूण पाणीसाठा ६४.८४६(दलघमी)सध्याचा पाणीसाठा ३.४३ (दलघमी)पाणीसाठ्याची टक्केवारी ५.३ टक्केतेरणा नदीएकूण उच्च पातळीचे बंधारे ०९प्रकल्पीय एकूण पाणीसाठा ११.७८ (दलघमी)सध्याचा पाणीसाठा शून्यपाणीसाठ्याची टक्केवारी शून्य.रेणा नदीएकूण उच्च पातळीचे बंधारे ०४प्रकल्पीय एकूण पाणीसाठा १.१७ (दलघमी)सध्याचा पाणीसाठा ०.१५ (दलघमी)पाणीसाठ्याची टक्केवारी १७.३ टक्केतिरु नदीएकूण उच्च पातळीचे बंधारे ०७प्रकल्पीय एकूण पाणीसाठा ८०.०२ (दलघमी)सध्याचा पाणीसाठा ३.७७ (दलघमी)पाणीसाठ्याची टक्केवारी ४.७ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.