Latur Gas Shortage: लातूरच्या मेसमध्ये गॅस तुटवडा; चुली व कोळशावर स्वयंपाक सुरू; लाकड व चुलीचे दर दुपटीने वाढले, मेसच्या महिन्याचे दरही वाढले

लातूर: व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा बंद असल्याने शहरातील हॉटेल चालकांपाठोपाठ आता 'मेस'चालकांचीही चांगलीच कसरत सुरू झाली आहे. मेसमधील गॅसच्या शेगड्या बाजूला काढून त्या जागेत चुली आणि कोळशाची शेगडी ठेऊन स्वयंपाक करण्यावर भर दिला जात आहे. शहरातील बहुतांश ठिकाणी हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, एका मेसमध्ये स्वयंपाकासाठी दिवसाला जवळपास एक हजार रुपयांचे सरपण वापरले जाते. मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सरपणाचे दरही वाढले असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले..आखातातील युद्ध परिस्थितीचे पडसाद महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या जनजीवनावर उमटू लागले आहेत. इंधन पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने याचा परिणाम विविध व्यवसायांवर झाला आहे. हॉटेलपाठोपाठ आता शहरातील मेस-खाणावळीतही चुली पेटविण्याची वेळ आली आहे. तर काहींनी कोळशाची शेगडी, इंडक्शन, विजेवर चालणारी शेगडी अशा विविध पर्यायांचा वापर करीत खाणावळी सुरू ठेवल्या आहेत. पण यासाठी मेस चालकांना वेगवेगळी कसरत करावी लागत आहे. त्यात लाकडाची किंमत दुपटीने वाढल्याने बऱ्याच खाणावळी चालकांनी आपले महिन्याचे दरही वाढविल्याचे दिसून आले..Latur News: देवणी तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट; शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान.स्वयंपाकासाठी लागतोय दुप्पट वेळसिलिंडरचा वापर करून पूर्वी दोन तासात स्वयंपाक करता येत होता. आता तो साडेतीन ते चार तासात होत आहे. एक सिलिंडर पंधरा ते सतरा दिवस चालत होता. आता चुलींचा वापर करून स्वयंपाक बनवावा लागत आहे. मात्र, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची सवय राहिली नाही. त्यामुळे तसे आचारी लवकर मिळत नाही. मिळाले तर त्यांना जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. .Hingoli LPG Black Market: हिंगोली जिल्ह्यात घरगुती गॅसच्या काळाबाजारावर जिल्हाधिकारींच्या कडक कारवाईचे आदेश.लाकड, चुलीही महागल्याचुलींचे, लाकडाचे दर वाढले आहेत. पूर्वी एक चूल ७० ते ८० रुपयांना मिळत होती. आता ती दोनशे ते अडीचशे रुपयांना मिळत आहे. लाकडाचे दर तीन ते चार रुपये किलो होते. आता हे दर दहा रुपये किलोपर्यंत पोचले आहेत, असा अनुभव विघ्नेश भोजनालयाचे अंकुश चौरे यांनी सांगितला..भांडी घासायलाही जास्त वेळचुलीवर स्वयंपाक करण्यासाठी वेळ अधिक द्यावा लागतो. स्वयंपाकालाच नव्हे चुलीवर स्वयंपाक केल्यानंतर भांडी घासायलाही जास्त वेळ द्यावा लागत आहे. चुलीवर स्वयंपाक केल्यानंतर भांडी लवकर काळवंडतात. त्यामुळे भांडी घासणे हे कामही अवघड झाले आहे, असा अनुभवही काही मेसचालकांनी सांगितला..म्हणून वाढले मेसचे दरलातूर हे शैक्षणिक शहर आहे. येथील महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी व शिकवणींसाठी वेगवेगळ्या शहरातून हजारो विद्यार्थी राहायला येतात. यातील बहुतांश विद्यार्थी मेसमध्ये जेवण करतात. पण, सध्या व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा बंद असल्याने मेसचालकांनी चांगलीच कसरत सुरू झाली आहे. याबाबत 'पूर्णब्रह्म'चे रोहित शंके म्हणाले, आमच्याकडे जवळपास ४०० विद्यार्थ्यांसाठी सकाळी आणि संध्याकाळी जेवण बनवले जाते. सिलिंडर असल्यानंतर झटपट जेवण बनवता येत होते. एखादा पदार्थ संपल्यानंतर तो तातडीने तयार करता येत होता. आता यावर मर्यादा आल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दररोज पाच चुलींवर आणि कोळशाच्या तीन शेगड्यांवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. त्यामुळे दिवसाला १०० किलो लाकडाची आवश्यकता भासत आहे. मागणी वाढल्याने लाकडाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. शिवाय, चुलीवर स्वयंपाक करायचा म्हटले तर वेळही जास्त द्यावा लागत आहे. त्यामुळे मेसचे महिन्याचे दर ५०० रुपयांनी वाढवण्याची वेळ आली आहे.