Latur Missing Kids Case: लातूर हादरलं! दोन चुलत भावंडं बेपत्ता; सहा वर्षीय देवांशचा मृतदेह सापडला, साईचरणचा अद्याप शोध सुरू

लातूर : चाकूर तालुक्यातील एका घरातून दोन चुलत भाऊ रविवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अचानक गायब झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ माजली आहे. स्वामी कुटुंबातील या दोन्ही मुलांपैकी सहा वर्षीय देवांश मंगेश स्वामी याचा मृतदेह घरापासून केवळ साठ फूट अंतरावर सापडला आहे. मात्र अकरा वर्षीय साईचरण दिनेश स्वामी हा अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. .चाकूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखलदोन्ही मुलं घरातून बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने चाकूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. गावात आणि आसपासच्या परिसरात जोरदार शोधमोहीम राबवली जात असतानाच काही तासांनंतर ही दुःखद बातमी समोर आली. देवांश हा घराजवळच मृत अवस्थेत आढळला. या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..साईचरणचा शोध सुरूसध्या साईचरणचा शोध सुरू असून तो कुठे आहे, याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच सहा वर्षीय देवांशचा मृत्यू अपघाती झाला की घातपाताने, या मुलांचे घरातून बेपत्ता होणे कशामुळे घडले, असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. पोलीस तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या सर्व बाबी स्पष्ट होणार आहेत.देवांशचा मृतदेह चाकूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. घटनेची माहिती पसरताच नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी रुग्णालयासमोर मोठी गर्दी केली होती..या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता लातूर जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह फॉरेन्सिक टीम, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वॉड आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आहे. बेपत्ता मुलाचा शोध घेणे आणि देवांशच्या मृत्यूचे कारण शोधणे या दोन्ही उद्देशांसाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत..स्थानिक गुन्हे शाखा, लातूर आणि अहमदपूर येथील पोलीस दलाची पथके चाकूर येथे दाखल झाली आहेत. सध्या जवळपास दहा पथके कार्यरत आहेत. आरोपीचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर बेपत्ता मुलाबाबतची माहिती गोळा करून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे.ही घटना चाकूर तालुक्यातील शांत वातावरणात अचानक घडल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुटुंबीयांसह संपूर्ण गाव शोकात बुडाले असून बेपत्ता मुलाचा लवकरात लवकर शोध लागावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पोलीस तपासातून लवकरच या प्रकरणाचे रहस्य उलगडेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.