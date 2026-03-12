मराठवाडा

Latur Corporation Issue: लातूर महापालिकेत महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नाही!;नगरसेविकांचा सवाल – “आम्ही जायचे कुठे?”

Lack of Women’s Toilet in Latur Municipal Corporation Building: लातूर महापालिकेच्या इमारतीत महिला स्वच्छतागृहाचा अभाव असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नगरसेविका आणि कामानिमित्त येणाऱ्या महिलांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
लातूर : नगरसेविका म्हणून निवडून आल्यानंतर गेल्या दीड महिन्यात नागरिकांच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी मी अनेकदा महापालिकेत आले. कामे मार्गी लावता आली; पण महापालिकेच्या वास्तूत आल्यानंतर मला कुठेही महिलांचे स्वच्छतागृह दिसले नाही. त्यामुळे माझ्यावर काय परिस्थिती ओढवली हे मीच जाणते... अशा शब्दांत आपला धक्कादायक अनुभव ‘सकाळ’ला सांगत होत्या एक नवनिर्वाचित युवा नगरसेविका. यानिमित्ताने नागरिकांना सोई-सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महापालिकेतच नगरसेविकांची आणि अडचणी घेऊन येणाऱ्या अन्य महिलांची अवस्था समोर आली.

