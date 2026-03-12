Latur Corporation Issue: लातूर महापालिकेत महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नाही!;नगरसेविकांचा सवाल – “आम्ही जायचे कुठे?”

लातूर : नगरसेविका म्हणून निवडून आल्यानंतर गेल्या दीड महिन्यात नागरिकांच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी मी अनेकदा महापालिकेत आले. कामे मार्गी लावता आली; पण महापालिकेच्या वास्तूत आल्यानंतर मला कुठेही महिलांचे स्वच्छतागृह दिसले नाही. त्यामुळे माझ्यावर काय परिस्थिती ओढवली हे मीच जाणते... अशा शब्दांत आपला धक्कादायक अनुभव ‘सकाळ’ला सांगत होत्या एक नवनिर्वाचित युवा नगरसेविका. यानिमित्ताने नागरिकांना सोई-सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महापालिकेतच नगरसेविकांची आणि अडचणी घेऊन येणाऱ्या अन्य महिलांची अवस्था समोर आली..महापालिकेच्या वास्तूत दररोज शेकडो नागरिकांची ये-जा असते. यात महिलांचेही प्रमाण मोठे आहे. आता तर महापालिकेत नगरसेविकांचीही ये-जा वाढली आहे. पण, सर्वसामान्य महिलांबरोबरच नगरसेविकांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. येथे येणाऱ्या महिलांची सोय व्हावी म्हणून पूर्वी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात होता. येथे महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, नवजात बाळाची काळजी घेण्याची सोय, महिलांसाठी अन्य आवश्यक सोई-सुविधा पुरवण्यात आल्या होत्या. मात्र, हा कक्षही ‘गायब’ झाला आहे..Premium|Women Justice System Sensitivity : महिलांच्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा संवेदनशीलतेचा आदेश .नगरसेविका रागिनी यादव म्हणाल्या, की महापालिकेत कामे घेऊन येणाऱ्या अनेक महिला असतात. पण, त्यांच्यासाठी किंवा आम्हा नगरसेविकांसाठी येथे स्वच्छतागृहच नाही. पूर्वी आम्ही महापालिकेत दुसऱ्या मजल्यावर ‘हिरकणी कक्ष’ स्थापन केला होता. विशेष म्हणजे, हा निर्णय घेताना आयुक्त आणि महापौर पदावर पुरूष कार्यरत होते. सद्यःस्थितीत या दोन्ही पदावर महिला विराजमान असताना महापालिकेत ‘हिरकणी कक्ष’ नाही, ही चिंताजनक बाब आहे. प्रशासक काळात हा कक्ष बंद झाला असून आता तेथे कोणासाठी तरी दालन उभे केले जात आहे. त्यासाठी सध्या तेथे फर्निचरची कामे केली जात आहेत..या दालनातून, त्या दालनाकडे...महापालिकेच्या वास्तूतच महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे आम्हाला कधी आयुक्तांच्या दालनातील तर कधी महापौरांच्या दालनातील स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागतो. या दालनात पुरूष मंडळी बसलेली असतील तर उपमहापौरांच्या दालनातील स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागतो. सर्वच ठिकाणी गर्दी असेल तर कर्मचाऱ्यांचे स्वच्छतागृह वापरावे लागते, असाही अनुभव काही नगरसेविकांनी सांगितला.सभागृहात आता ५० टक्के महिला लातूर महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारी रोजी तर मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी झाली. महापालिकेत तब्बल ३६ नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. महापालिकेच्या सभागृहात सुमारे ५० टक्के नगरसेविका उपस्थित राहतात. या महिलांनी एकत्र येत महापालिकेत झालेल्या पहिल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत महिला स्वच्छतागृह आणि हिरकणी कक्षाबाबत आवाजही उठवला. महापालिकेतील नगरसेविकांची संख्या पाहता या िठकाणी विविध सुिवधा देण्याबाबत आयुक्तांना लक्ष घालावे लागणार आहे..Latur Accident: कारची टेंपोला धडक; चार ठार, दोघे गंभीर, जेवण करून परतताना औशात दुर्घटना.कडी तुटलेली; मग नाहीनगरसेविका तबस्सुम शेख म्हणाल्या, महापालिकेत आल्यानंतर कामकाज आटोपून मी महिला स्वच्छतागृहाची बरीच शोधाशोध केली. पण, स्वतंत्र स्वच्छतागृह कोठेच दिसले नाही. कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहात जाऊन पाहिले तर तेथे दाराला कडीही नव्हती. मग अशा स्वच्छतागृहात महिलांनी जायचे कसे, असा प्रश्न आम्हा नगरसेविकांना पडला आहे. याशिवाय या स्वच्छतागृहातील बादलीत मगही नव्हता, नळाची तोटी खराब झालेली होती. एकूणच प्रशासक काळात महिलांच्या स्वच्छतागृहांकडे गांभिर्याने पाहिलेच गेलेले नाही. आता महापालिकेत मोठ्या संख्येने नगरसेविका निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे हे चित्र आता बदलेल, अशी आशा मी करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.