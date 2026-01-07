Latur News : लंडनमध्ये शिकून परतली; निवडणूक रिंगणात उतरली!

लातूर - लातूरमधील दोन उच्चशिक्षित विद्यार्थिनी महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. यातील एका विद्यार्थिनीने लंडनमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. तर दुसरी लातूरमध्ये विधी महाविद्यालयात सध्या शिक्षण घेत आहे. उच्चशिक्षित विद्यार्थिनी निवडणूक लढवत असल्याने त्या चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. ऐश्वर्या चिकटे आणि नंदिनी झंवर अशी त्यांची नावे आहेत..ऐश्वर्या चिकटे (वय २६) ही प्रभाग क्रमांक ७-अ मधून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. ती मूळची लातूरचीच असून तिने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण लातूरमध्ये तर पदवी शिक्षण पुण्यात पूर्ण केले. उच्चशिक्षणासाठी ती परदेशात गेली. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ या विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात विशेष प्रावीण्य मिळवले.लंडनमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर ती लातूरमध्ये परतली. आपल्या शहरासाठी काहीतरी योगदान द्यावे, या उद्देशाने तिने महापालिका निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेला अनुभव आणि शिक्षण मी लातूरच्या विकासासाठी वापरणार आहे, असे ती सांगते..नागरिकांचे प्रश्न सोडवायचेतनंदिनी झंवर (२२) ही दयानंद विधी महाविद्यालयात कायद्याचे शिक्षण घेत आहे. प्रभाग क्रमांक ६-क मधून ती निवडणूक लढवत आहे. महिलांनी सक्षम व्हायला हवे, स्वतःच्या पायावर उभे रहायला हवे, पुरुषांच्या बरोबरीने असायला हवे असा विचार समोर ठेवून नंदिनीने राजकारणाचे क्षेत्र निवडले..गंजगोलाईतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, कोरडे असलेले नळ, बंद पथदिवे, क्रीडांगणाचा अभाव असे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले गेले पाहीजेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते सोडविण्याचा प्रयत्न असल्याचे नंदिनीने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.