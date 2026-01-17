Latur Municipal Election Result : दोन माजी महापौरांचा विजय; तर दोघांचा झाला पराभव

लातूर - महापालिकेच्या निवडणुकीत लक्ष वेधणाऱ्या लढतीत दोन माजी महापौरांना मात्र पराभव स्वीकारावा लागला. तर दोन माजी महापौर मात्र महापालिकेत दिसणार आहेत. या निवडणुकीत चार माजी महापौर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यात महापालिकेच्या पहिल्या महिला महापौर प्रा. स्मिता खानापुरे यांना काँग्रेसने प्रभाग पंधरामधून उमेदवारी दिली होती. त्यात भाजपसाठी हा प्रभाग सेफ झोनमध्ये होता. त्यामुळे पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रेरणा होनराव यांना पक्षाने उमेदवारी दिली होती. या प्रभागात होनराव यांच्याबद्दल नाराजी आहे, असे चित्र उभारण्यात आले होते. .त्यामुळे प्रा. खानापुरे किंवा भाजपचे बंडखोर माजी नगरसेवक संजय रंदाळे यांच्या पत्नी विजयलक्ष्मी या विजयी होतील याची चर्चा जोर धरली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र होनराव यांचा विजय झाला आणि प्रा. खानापुरे यांना पराभव पत्कारावा लागला आहे.तसेच शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक लढणारे माजी महापौर सुरेश पवार यांना देखील प्रभाग सहामध्ये पराभूत व्हावे लागले. येथे ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. सातत्याने पक्ष बदलत गेल्याने मतदारांनी देखील त्यांना नाकारले आहे..या निवडणुकीत काँग्रेसचे माजी महापौर ॲड. दीपक सूळ हे प्रभाग दहामधून विजयी झाले आहेत. त्यांनी भाजपच्या हरिओम भगत यांचा पराभव गेला. स्वतःसोबतच काँग्रेसच्या इतर तीन उमेदवार ते विजयी करू शकले. माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हातात बांधले होते.निवडणुकीच्या काळात त्यांनी वातावरण निर्मिती केली होती. तसेच पक्षाचे ५६ उमेदवार त्यांनी उभे केले होते. स्वतः त्यांनी प्रभाग पाचमधून निवडणूक लढवली. ते एकटेच विजयी होऊ शकले आहेत. प्रभागातील इतर तीन उमेदवाराना देखील ते निवडून आणू शकले नाहीत..नेत्यांचे नातलग, जवळचे पराभूतया निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे नातलग, जवळचे यांना मात्र पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. यात राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचा मुलगा अमर पटेल यांचा पराभव झाला. माजी खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांची सून प्रियंका गायकवाड, भाचा प्रवीण अंबुलगेकर, माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांची बहीण दीपा गिते, डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर यांच्या जवळच्या ॲड. मीना गायकवाड यांचा पराभव झाला..दोन्ही ‘शैलेश’ला नाकारलेमहापालिकेत गेल्या वेळेस भाजपचे गटनेते ॲड. शैलेश गोजमगुंडे व शैलेश स्वामी हे दोन चेहरे चर्चेत राहिले होते. या निवडणुकीत प्रभाग आठमधून दोघेही उभे होते. पण, या दोघांचाही येथे पराभव झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.