Latur Municipal Election Result : लातूर म्हणतंय काँग्रेस... काँग्रेस... काँग्रेस...

लातूर - महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने 'काय म्हणतयं लातूर, कमळ...कमळ...कमळ...' अशी टॅगलाइन वापरून प्रचार केला होता. त्याला निकालानंतर लातूर म्हणतंय काँग्रेस...काँग्रेस...काँग्रेस... असे उत्तर मिळाले असून, लातूरकरांनी भाजपला दिलेली ही चपराक आहे. भाजपला धोबीपछाड करीत काँग्रेसने महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवले असून, राज्यभरात भाजपचे वादळ असताना येथे मात्र, सत्तेपासून फार दूर राहावे लागले आहे. ही बाब पक्षनेत्यांसाठी चिंतेची आहे. .महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने वंचित बहुजन विकास आघाडीसोबत युती करीत प्रचाराला सुरवात केली होती. काँग्रेसने ६५ तर वंचित बहुजन आघाडीने पाच जागा लढवल्या. माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांनी प्रचाराची धुरा स्वतः सांभाळत ४३ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमताचा आकडाही पार केला..वंचितच्या चार उमेदवारांना विजयी करीत फिफ्टीपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न केला. फिफ्टीसाठी केवळ तीन जागाच त्यांना कमी पडल्या. २०१७ च्या निवडणुकीतील वचपाही त्यांनी या निवडणुकीत काढला. यावेळेसच्या निवडणुकीत आमदार अमित देशमुख जास्त आक्रमक दिसले. लोकांनी देखील त्यांच्यावर विश्वास टाकला.भारतीय जनता पक्षाने माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत यश आल्याने निलंगेकरांचा आत्मविश्वास वाढला होता. यातून त्यांनी 'काय म्हणतंय लातूर कमळ...कमळ...कमळ...' अशी टॅगलाइन वापरून प्रचाराला सुरवात केली होती..पण प्रदेशाध्यक्षांचे वक्तव्य, बंडखोरीच्या झळा, अंतर्गत गटबाजी, अमित देशमुख यांच्याबद्दल एकेरी उल्लेख, उमेदवारी वाटपातील गोंधळ हे लातूरकरांना पटले नाही. याचा परिणाम ७० जागांवर उमेदवार उभे करूनही केवळ २२ जागाच ते निवडून आणू शकले. 'काय म्हणतंय लातूर'ला 'लातूर म्हणतंय काँग्रेस...काँग्रेस...काँग्रेस...' असे म्हणत लातूरकरांनी चपराक दिली आहे..निवडणुकीतील बंडोबा झाले थंडमहापालिकेची मुदत संपून साडेतीन वर्षांनंतर निवडणूक झाल्यामुळे इच्छुकांची सर्वच पक्षांकडे गर्दी राहिली. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर बंडखोरांनी बंडाचे निशाण हाती घेतले. यात भारतीय जनता पक्षात बंडोबांची संख्या अधिक राहिली. निष्ठावंत असे त्याला नाव देण्यात आले होते. पण एकही निष्ठावंत निवडून आला नाही. त्यांचे बंड थंड झाले. पण या निष्ठावंतांनी पक्षाच्या उमेदवाराची मते घेत अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, हे मात्र निश्चित..मनपातील पक्षीय बलाबलकाँग्रेस - ४३भाजप - २२वंचित बहुजन आघाडी - ०४राष्ट्रवादी - 0१नगरसेवक संख्या - ७०.