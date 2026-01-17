MLA Amit Deshmukh : लातूरनं सांगितलंय... ‘हात म्हणतंय लातूर’; आमदार अमित देशमुख ः लातूरकरच या विजयाचे खरे शिल्पकार

लातूर - काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने ७० पैकी ४७ जागा जिंकून विजय मिळविला. या विजयाचे सर्व श्रेय लातूरकरांचे आहे, अशी भावना आमदार अमित देशमुख यांनी व्यक्त केली. निवडणुकीवेळी भाजपने ‘काय म्हणतंय लातूर...’ असे घोषवाक्य वापरले होते. त्याला लातूरकरांनी ‘हात म्हणतंय लातूर’ अशा शब्दांत निकालातून उत्तर दिलं आहे, असेही त्यांनी सांगितले..निकालानंतर बाभळगाव गढी येथे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना देशमुख म्हणाले, लातूरची जनता शांत, सुसंस्कृत आणि विकासाभिमुख असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. महायुतीमधील भाजप आणि इतर घटक पक्षांच्या मंडळींनी लातूरमध्ये येऊन वादग्रस्त वक्तव्ये केली..अफवा पसरवून समाजा-समाजांत द्वेष पसरवून फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, येथील जनतेने हे प्रयत्न उधळून लावले. या निवडणुकीत काँग्रेसने वंचित आघाडीसोबत शहराच्या वैशिष्ट्याला अनुरूप ठरणारी आघाडी केली.ही आघाडी लातूरकरांना आवडल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले. शिवराज पाटील चाकूरकर, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख या नेत्यांनी लातूरच्या विकासाला गती दिली. दिलीपराव देशमुख यांच्या नेतृत्वात हे काम पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे..असे असताना येथील नेत्याच्या आठवणी पुसण्याचे वक्तव्य भाजपच्या नेत्यांनी केले. त्यांनाही लातूरच्या जनतेने या निकालातून योग्य संदेश दिला. सूचना घेऊन तयार केलेला जाहीरनामा काँग्रेस आणि वंचितने जनतेसमोर ठेवला. विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असेही देशमुख म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.