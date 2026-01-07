Asaduddin Owaisi : ‘त्यां’चे पैसै घ्या, पण मते आम्हाला द्या

लातूर - ‘येथील महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘एमआयएम’ने उमेदवार उभे केल्याने भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसला आपल्या तिजोऱ्या खुल्या कराव्या लागत आहेत. पैसे घ्या, गरिबांना मदत करा, पैसा बेईमानीचा असेल तर त्यातून स्वच्छतागृह बांधा, पण मतदान मात्र ‘एमआयएम’ला करा’, असे आवाहन पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी येथे केले..महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मंगळवारी (ता. सहा) झालेल्या सभेत ते बोलत होते. ‘देशभरात मुस्लिम समाजाची काय अवस्था झाली आहे, हे तुम्ही पाहत आहात. सातत्याने या समाजावर अन्याय होत आला आहे. इतर सर्व समाजासाठी त्यांची राजकीय शक्ती काम करत आहे. पण मुस्लिम समाजात मात्र ही राजकीय शस्ती नाही..या समाजाचा केवळ मतदार म्हणूनच आतापर्यंत वापर करण्यात आला. केवळ मतदार म्हणून नव्हे तर तुम्ही नागरिकांचा हक्क आहे म्हणून पुढे आले पाहिजे. तुमचा नेता असेल तर तो तुमचे प्रश्न सोडवणार आहे, हे लक्षात घ्या. ताकद दाखवून द्या’, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या थापांना बळी पडू नका‘ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठे केले. जे स्वतःच्या काकाचे होऊ शकले नाहीत ते लातूरकरांचे काय होणार आहेत. ते आता भारतीय जनता पक्षासोबत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मत दिल्यासारखे आहे..त्यामुळे त्यांच्या भूलथापांना बळू पडू नका. लातूरमध्ये भाजप व काँग्रेसची सत्ता होती. पण, अजूनही नागरिकांचे प्रश्न तसेच कायम आहेत. कोणत्या तोंडाने ते विकासाच्या गप्पा मारत आहेत’ असा सवालही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.