Latur Crime : बांधाच्या वादावरून मारहाण; सात जणांवर गुन्हा

Farmers Clash Over Farm Boundary in Chata Village: लातूर जिल्ह्यातील चाटा गावात शेतातील बांध बुजविण्याच्या वादातून दोन शेतकरी गटांमध्ये हाणामारी झाली. दोन्हीकडून फिर्यादी, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.
मुरुड, (जि.लातूर) : चाटा (ता. लातूर) येथे दोन शेतकऱ्यांमध्ये बांध बुजविण्याच्या व ट्रॅक्टर घेऊन जाण्याच्या कारणावरून मारहाण झाली. यात दोन्हींकडील चार जण जखमी झाले असून, दिलेल्या फिर्यादीवरून परस्परांविरोधात मुरुड पोलिस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

