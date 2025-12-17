मराठवाडा

Latur Nanded Highway : लातूर-नांदेड महामार्गावर मध्यरात्री प्रवाशांना लोखंडी रॉडने मारहाण; लाखोंची लूट!

Midnight Attack : लातूर-नांदेड महामार्गावरील चापोली उड्डाणपुलावर प्रवाशांवर चार अज्ञात दरोडेखोरांनी हल्ला केला. रोख रक्कम, सोनं व मोबाईल लुटले.
चाकूर : लातूर ते नांदेड महामार्गावरील चापोली (ता.चाकूर) येथील उड्डाणपुलावर कारमध्ये थांबलेल्या प्रवाशांना चार दरोडेखोरांनी लोखंडी राॅडने मारहाण करीत त्यांच्याकडील रोख रक्कम, सोन्याचे दागीने व मोबाईल काढून घेतल्याची घटना बुधवारी (ता.१७) पहाटे अडीच वाजता घडली आहे. महामार्गावर लुटमारीची घटना घडल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

