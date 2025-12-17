Latur Nanded Highway : लातूर-नांदेड महामार्गावर मध्यरात्री प्रवाशांना लोखंडी रॉडने मारहाण; लाखोंची लूट!

चाकूर : लातूर ते नांदेड महामार्गावरील चापोली (ता.चाकूर) येथील उड्डाणपुलावर कारमध्ये थांबलेल्या प्रवाशांना चार दरोडेखोरांनी लोखंडी राॅडने मारहाण करीत त्यांच्याकडील रोख रक्कम, सोन्याचे दागीने व मोबाईल काढून घेतल्याची घटना बुधवारी (ता.१७) पहाटे अडीच वाजता घडली आहे. महामार्गावर लुटमारीची घटना घडल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .माळहिप्परगा (ता.जळकोट) येथील यादव किशन केंद्रे हे आपल्या कुटुंबीयासह तुळजापुर येथून तुळजाभवानी देवीचे दर्शन घेऊन गावाकडे निघाले होते, कारमध्ये चार महिला व चार पुरुष होते. बुधवारी रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास कारचालकाला झोप येत असल्यामुळे त्यांनी कार चापोली गावाच्या जवळील उड्डाणपुलाच्या शेजारी थांबवली होती. या दरम्यान चार अनोळखी व्यक्ती कारच्या जवळ आल्या व त्यांनी लोखंडी राॅडने मारहाण करण्यास सुरूवात केली. .Pune Crime News : “मुळशीत पाय ठेवलास तर ‘मुळशी पॅटर्न’ करेन”; व्यावसायिकाला जीवे मारण्याची धमकी.यावेळी यादव केंद्रे यांच्याजवळील दहा हजार रूपये रोख रक्कम, चांदीचे दागीने, पत्नी नरसा केंद्रे, चुलती चंद्रकला केंद्रे तसेच शोभा गुट्टे यांच्या कडील सोन्याचे दागीने, गोविंद केंद्रे यांच्याकडील रोख रक्कम, मोबाईल असा एक लाख ९९ हजार रूपयाचा मुद्देमाल घेऊन दरोडेखोर फरार झाले आहेत. याबाबत माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी रविंद्र चौधर, पोलिस निरीक्षक बालाजी भंडे, पोलिस उपनिरीक्षक पंकज निळकंठे, पोलिस हवालदार ईश्वर स्वामी, हणमंत मस्के, सुनिल घोडके, विष्णु गुंडरे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला आहे. यादव केंद्रे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चार अज्ञात व्यक्तीविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस उपनिरीक्षक गिरीष चामले हे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.