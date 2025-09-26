Latur Farmer News : पवनचक्कीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यातील पाण्यात बुडून ४५ वर्षीय शेतकऱ्याचा दुर्दैवी अंत; घरच्यांनी शोधाशोध केली, पण...

औसा (जि. लातूर) : तालुक्यातील नागरसोगा येथे पवनचक्कीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यातील पाण्यात बुडून ४५ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू (Latur Farmer Death News) झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) घडली. राजकुमार शेषराव अडसुळे (वय ४५) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. .याबाबत अधिक माहिती अशी, की राजकुमार अडसुळे मंगळवारी दुपारी शेताकडे गेले होते. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत घरी परतले नाहीत. घरच्यांनी शोधाशोध केली असता त्यांची दुचाकी शेतातील बंधाऱ्यावर आढळली. अंधार व पावसामुळे त्यांचा शोध लागला नाही..Amravati Crime : दहा लाखांची सुपारी देऊन पेट्रोल पंप मालकाची घडवून आणली हत्या; कटात आठ जणांचा सहभाग, दोन अल्पवयीन ताब्यात.अखेर गुरुवारी (ता. २५) सकाळी पवनचक्कीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात त्यांचा मृतदेह दिसून आला. पोलिस निरीक्षक रेवनाथ डमाले, दिनेश गवळी यांनी पंचनामा करून मृतदेह बाहेर काढला. जवळगा पोमादेवी आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर नागरसोगा येथे अंत्यसंस्कार पार पडले. औसा पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.