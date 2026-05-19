Latur News: लातुरच्या शिक्षण बाजारात ५०० कोटींची उलाढाल, प्रामाणिक पॅटर्नला क्लासेसच्या जीवघेण्या स्पर्धेनं गालबोट, 'मॅनेज'साठी नवा फंडा

लातूर: शिक्षण क्षेत्रात सुमारे तीस वर्षांपूर्वी 'लातूर पॅटर्न' सुरू झाला. इथल्या शाळा, महाविद्यालयांतील प्रामाणिक शिक्षकांनी केलेले वेगवेगळे प्रयोग, जोडीला विद्यार्थ्यांची मेहनत, त्यात राखलेले सातत्य यातून हा पॅटर्न राज्यभरच नव्हे, तर देशभर गाजला. गेल्या आठ-दहावर्षांपासून खासगी क्लासेसने इथल्या शैक्षणिक क्षेत्रात शिरकाव केला. पाहता पाहता ही जागा त्यांनी व्यापून टाकली. ती इतकी, की सध्या खासगी क्लासेस चालकांची वार्षिक उलाढाल अंदाजे पाचशे कोटींच्या पुढे आहे. .विविध क्लृप्त्यांचा वापर करून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना आपल्याकडे ओढण्यात या क्लासेसवाल्यांचा हातखंडा आहे. यातून शिक्षणातील व्यावसायिकरणाची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. यातून एका क्लासेसचालकाची हत्या झाली आणि आता या स्पर्धेने नीट परीक्षेचा पेपर फोडण्यापर्यंतचे टोक गाठले. या सर्व घडामोडींमुळे लातूरच्या प्रामाणिक पॅटर्नला गालबोट लागले आहे..मंडळाच्या अध्यक्षाला केले होते निलंबितदहावी, बारावीच्या परीक्षेत राज्याच्या गुणवत्ता यादीत लातूरची मुले चमकू लागली. दहावीमध्ये केशवराज विद्यालय, देशिकेंद्र विद्यालय, ज्ञानेश्वर विद्यालय अशा विद्यालयांनी यासाठी अपार मेहनत घेतली. बारावीसाठी राजर्षी शाहू महाविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय, महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय आदी महाविद्यालयांनी गुणवत्ता राखत आपला दबदबा कायम ठेवला होता. लातूरची गुणवत्ता बावनकशी सोने आहे हे वारंवार सिद्ध होत होते.विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काही दिवसांतच दहावी परीक्षेचा निकाल लागला. राज्याच्या गुणवत्ता यादीत येथील मुले चमकली होती. पण त्यावेळी विभागीय शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मडावी यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला नव्हता. याची माहिती विलासराव देशमुख यांना मिळाली. त्यांनी निकालाच्याच दिवशी तातडीने या अध्यक्षांना निलंबित केले होते. दुसऱ्या दिवशी राज्य मंडळाच्या अध्यक्षांनी येथे येऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला होता. लातूर पॅटर्नच्या निमित्ताने याची आठवण इथे नेहमी सांगितली जाते..अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेशावर लक्षदहावी बारावी परिक्षेत सातत्याने लातूर यश मिळवत होते. हे गुणवंत विद्यार्थी पुढे अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जावेत यासाठीयेथील महाविद्यालयांनी प्रयत्न सुरू केले. या प्रवेशासाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचा त्यांनी अभ्यास सुरू केला, मेहनत घेतली. सतत परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना तयार केले. यातूनच अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेशासाठीही लातूर गुणवंतांची खाण म्हणून ओळखले जाऊ लागले. येथे बारावी झाले की अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला हमखास प्रवेश मिळतो, हे समीकरण तयार झाले.शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या क्लासेसचालकांच्या लक्षात ही बाब यायला वेळ लागला नाही. त्यांनी वेगाने पावले उचलत इथल्या शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश केला. पाहता पाहता हे क्षेत्रच त्यांनी व्यापून टाकले. सुरवातीला पाचपन्नास मुलांना शिकवणारे हे क्लासेस चालक आज पाच-दहा हजार मुलांना शिकवत आहेत..स्पर्धा ठरतेय हानिकारकगेल्या काही वर्षांत तर खासगी क्लासेसमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. आपल्याकडेच मुले यावीत यासाठी क्लासेसचालक वाट्टेल ते करायला तयार आहेत. या स्पर्धेतून काही वर्षांपूर्वी एका क्लासेस चालकाची गोळ्या झाडून हत्या झाली. वादावादीचे प्रकार कमी-अधिक प्रमाणात होतच आहेत. त्यात आता नीट पेपरफुटीचे प्रकरण उघड झाले. जीवघेण्या स्पर्धेतूनच हे प्रकरण पुढे आल्याची चर्चा इथे आहे.'मॅनेज'साठी नवा फंडागेल्या काही वर्षांपासून तर क्लासेस चालकांनी आक्रमक, आकर्षक जाहिरातींचा नवा फंडा वापरला आहे. नीट परीक्षेतील असो किंवा जेईई मेन्स, जेईई अॅडव्हान्स परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थी असो त्यांना मॅनेज केले जाते. यातूनच अनेक क्लासेसच्या जाहिराती पाहिल्या तर त्याच त्या विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे दिसून येतात. एकच विद्यार्थी तीन-तीन क्लास कसा करतो, हा एक मोठा प्रश्न आहे. पण अशा जाहिरातींना विद्यार्थी व त्यांचे पालक बळी पडतात आणि क्लासचालक आपला व्यवसाय करीत आहेत..अशी होतेय उलाढालगेल्या वर्षी येथे अकरावी, बारावीचे शिक्षण घेण्यासाठी ४० हजार विद्यार्थी आल्याचे सांगण्यात येते. यावर्षी ही संख्या थोडी कमी झाली आहे. येथे लहान-मोठे पंधरापेक्षा अधिक क्लासेस आहेत. ५० हजारांपासून ते ७५ हजारांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. यातून तीनशे कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल होत आहे.काही पालक तर आपल्या मुलांना आठवीपासून शहरात ठेवतात. यातूनच येथे वसतिगृहे मोठ्या प्रमाणात उभारली गेली. सध्या २५० वसतिगृहे कार्यरत आहेत. ५० पासून तीनशे विद्यार्थ्यांपर्यंत क्षमतेची ही वसितगृहे आहेत. यात ४० हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत भाडे व मेसचे शुल्क आकारले जाते. पुस्तकांच्या दुकानांची संख्याही लक्षणीय आहे. या सर्वांतून किमान दोनशे कोटींची उलाढाल होत आहे.