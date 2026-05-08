SSC Result 2026: दहावी निकालात पुन्हा ‘लातूर पॅटर्न’चा दबदबा; १०४ विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के गुण, ऐतिहासिक कामगिरी!

-सुशांत सांगवेलातूर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन पद्धतीने शुक्रवारी (ता. ८) जाहीर झाला असून लातूर विभागातील तब्बल १०४ विद्यार्थ्यांनी शंभर पैकी शंभर टक्के गुण मिळवले आहेत. मागील वर्षी ११३ विद्यार्थ्यांनी शंभर पैकी शंभर टक्के गुण घेतले होते. या निकालामुळे 'लातूर पटर्न'चा ठसा राज्यात पून्हा एकदा उमटवला आहे..राज्य मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या बारावी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या निकालात लातूर विभाग हा राज्यात सर्वांत मागे राहिल्याने 'लातूर पॅटर्न'बाबत शंका व्यक्त करण्यात आली. पण, दहावीच्या निकालात शंभर पैकी शंभर टक्के गुण घेणारे राज्यातील सर्वाधिक विद्यार्थी लातूर विभागात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या निकालातून लातूर पॅटर्नचा दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे..यंदा राज्यातील २११ विद्यार्थ्यांनी पैकीच्या पैकी म्हणजेच शंभर टक्के गुण मिळवले आहेत. यात एकट्या लातूर विभागातील ११३ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. याबाबतची माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. २०२५मध्ये राज्यातील १७९ विद्यार्थ्यांनी शंभर टक्के गुण मिळवले होते. .त्यात लातूरमधील ११३ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. तर २०२४ मध्ये राज्यातील १८७ विद्यार्थ्यांपैकी लातूर विभागातील तब्बल १२३ विद्यार्थ्यांनी आणि तर २०२३ मध्ये राज्यातील १५१ विद्यार्थ्यांपैकी लातूरमधील १०८ विद्यार्थ्यांनी शंभर पैकी शंभर टक्के गुण मिळवून लातूरचा गुणवत्तेचा लौकिक कायम ठेवला होता..शंभर टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची विभागनिहाय संख्या----विभाग : २०२६ : २०२५----लातूर : १०४ : ११३छत्रपती संभाजीनगर २४ : ४०पुणे : १२ : १३कोल्हापूर : १५ : १२अमरावती : ०३ : ११कोकण : ०७ : ०९मुंबई : ०५ : ०८नागपूर : ०३ : ०३नाशिक ०६ : ०२