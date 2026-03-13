Latur School Inspection: केंद्रीय पथकाचा लातूर दौरा; पीएम श्री शाळांमधील सुविधा आणि शिक्षण गुणवत्तेची तपासणी

लातूर: केंद्र सरकारकडून वित्त विभागाचे सहसचिव आशिष कुमार आणि त्यांच्या पथकाने १० ते १२ मार्च या कालावधीत लातूर जिल्ह्यातील विविध पीएम श्री शाळांची पाहणी केली. शाळांमधील भौतिक सुविधांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा त्यांनी आढावा घेतला..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार निवडक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्याची एक केंद्रपुरस्कृत प्रक्रिया आहे. नोडल अधिकारी शाळांची पाहणी करून भौतिक, डिजिटल आणि शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेतात, ज्यामुळे शाळांना मॉडेल स्कूल्स म्हणून विकसित करण्यास मदत होते. या पार्श्वभूमीवर, आशिष कुमार हे तीन दिवसांच्या लातूर दौऱ्यावर आले होते..Latur News: लातूरमध्ये वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना; पोलिस-महापालिकेचा संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट.टाकळगाव (ता. अहमदपूर), बीएसएफ कॅम्प (चाकूर) व पीएम श्री महापालिका शाळा क्रमांक ९ (लातूर) या तीन शाळांना त्यांनी बुधवारी (ता. ११) भेटी दिल्या. या शाळांमधील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता याबाबत प्रत्यक्ष मुलांची संवाद साधला. तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, पालक, शिक्षक व पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील अधिकारी यांच्याशीही त्यांनी संवाद साधून सदर योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना सांगितल्या..BMC School: महापालिका शाळांना ‘सुरक्षेचे कवच’, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी पालिकेची ३०० कोटींची योजना.त्यानंतर गुरुवारी (ता. १२) लातूर जिल्ह्यातील एकूण १८ शाळांचे मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुख यांची आढावा बैठक दयानंद महाविद्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये सर्व शाळांचा आढावा घेऊन आशिष कुमार यांनी आवश्यक सूचना केल्या..या पथकासोबत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. एम.बी. सलगर, शिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे हे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुलकुमार मीना त्यांच्यासोबतही चर्चा केली. पथकास संपर्क अधिकारी म्हणून उपशिक्षणाधिकारी प्रमोद पवार व पीएम श्री समन्वयक म्हणून सतीश भापकर यांनी कामकाज पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.