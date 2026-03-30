Latur News: कोम्बिंग ऑपरेशन; १९ गुन्हेगारांची धरपकड; पोलिसांनी राबवली २१ तासांची कारवाई; ७४ जणांवर गुन्हे दाखल

लातूर: लातूर जिल्हा पोलिस दलाकडून एकाच वेळी विविध टप्प्यांमध्ये मास रेड, 'ऑल आउट' व 'कोम्बिंग ऑपरेशन' तसेच 'ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह'बाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. सलग २१ तास चाललेल्या कारवाईत अवैध दारूप्रकरणी ७४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. 'ऑल आऊट' व 'कोम्बिंग ऑपरेशन'द्वारे १९ गुन्हेगारांची धरपकड करण्यात आली. दारू पिऊन वाहने चालविण्याऱ्या २४ जणांवर कारवाई करण्यात आली..जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी, अवैध व्यवसाय व गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशाने शनिवारी (ता. २८) पहाटे पाच ते रविवारी मध्यरात्री दोनपर्यंत सलग मोहीम राबविण्यात आली..जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत, विशेषतः दुर्गम व आडवाटेच्या परिसरात लपून-छपून हातभट्टी दारू तयार करणारे तसेच देशी-विदेशी मद्याची अवैध विक्री करणाऱ्या इसमांवर धडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ७४ आरोपींविरुद्ध एकूण ७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले..४ लाख १९ हजार ३४२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये हातभट्टी दारू, रसायन, भट्ट्या, ड्रम, तसेच देशी-विदेशी मद्याचा साठा याचा समावेश आहे. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर तयार स्थितीत असलेली हातभट्टी दारू व कच्चे रसायन घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आले.गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांविरुद्ध अशा प्रकारच्या व्यापक व अचानक कारवाया यापुढेही सातत्याने राबविण्यात येणार आहेत, असे पोलिस दलातर्फे सांगण्यात आले..३४ ठिकाणी नाकाबंदीजिल्हाभरात अचानक 'ऑल आउट' व 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबविण्यात आले. या ऑपरेशनमध्ये सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी स्वतः सहभाग घेत ७० टक्के पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना तैनात केले. या कारवाईत १९ सराईत गुन्हेगारांची धरपकड करण्यात आली. आर्म्स ॲक्ट कलम ३/२५ व ४/२५ अंतर्गत ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच मालमत्तेविषयक गुन्हा करण्याच्या तयारीत असलेल्या ४ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. ड्रंक अण्ड ड्राइव्ह विशेष मोहिमेत २४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. जिल्ह्यात ३४ ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली होती. या नाकाबंदीकरिता ३४ पोलिस अधिकारी व १४९ पोलिस अंमलदार यांची नेमणूक करण्यात आली होती.