Latur News: कोम्बिंग ऑपरेशन; १९ गुन्हेगारांची धरपकड; पोलिसांनी राबवली २१ तासांची कारवाई; ७४ जणांवर गुन्हे दाखल

19 Criminals Arrested, 74 Cases Registered: लातूर जिल्हा पोलिसांनी सलग २१ तास चालविलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशन आणि ‘ऑल आउट’ मोहिमेत १९ गुन्हेगारांना अटक केली. अवैध दारू प्रकरणी ७४ जणांवर गुन्हे दाखल, २४ जणांवर ड्रंक अँड ड्राईव्ह कारवाई, ३४ ठिकाणी नाकाबंदी.
लातूर: लातूर जिल्हा पोलिस दलाकडून एकाच वेळी विविध टप्प्यांमध्ये मास रेड, ‘ऑल आउट’ व ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ तसेच ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह’बाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. सलग २१ तास चाललेल्या कारवाईत अवैध दारूप्रकरणी ७४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ‘ऑल आऊट’ व ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’द्वारे १९ गुन्हेगारांची धरपकड करण्यात आली. दारू पिऊन वाहने चालविण्याऱ्या २४ जणांवर कारवाई करण्यात आली.

