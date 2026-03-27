मराठवाडा

Latur News: जिल्ह्यातील हरवलेले दीडशे जण पोलिसांमुळे परतले घरी ; ऑपरेशन शोधमोहीम; १२१ महिला, २३ मुली, मुलांचा लावला ठवठिकाणा

Latur Police Operation for Missing Women and Children: लातूर जिल्हा पोलिस दलाच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या मोहिमेत १५० हरवलेल्या महिला व बालकांचा शोध लावला गेला.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: जिल्हा पोलिस दलाच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या वतीने ही विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आली. या मोहिमेत एकूण १५० महिला व बालकांचा शोध लावण्यात आला. त्यामध्ये १२१ महिला, २३ मुली आणि ६ मुले अशा एकूण १५० जणांचा समावेश असून त्यांना पुन्हा कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले, अशी माहिती पोलिस दलाने गुरुवारी (ता. २६) जाहीर केली.

