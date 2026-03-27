Latur News: जिल्ह्यातील हरवलेले दीडशे जण पोलिसांमुळे परतले घरी ; ऑपरेशन शोधमोहीम; १२१ महिला, २३ मुली, मुलांचा लावला ठवठिकाणा

लातूर: जिल्हा पोलिस दलाच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या वतीने ही विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आली. या मोहिमेत एकूण १५० महिला व बालकांचा शोध लावण्यात आला. त्यामध्ये १२१ महिला, २३ मुली आणि ६ मुले अशा एकूण १५० जणांचा समावेश असून त्यांना पुन्हा कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले, अशी माहिती पोलिस दलाने गुरुवारी (ता. २६) जाहीर केली..पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या सूचनेवरून अपर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात अनैतिक मानवी वाहतूक कक्षाचे सहायक पोलिस निरीक्षक भालचंद्र तिडके आणि त्यांच्या टीमने संपूर्ण जिल्ह्यात ही मोहीम राबवली. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश अनैतिक मानवी वाहतूक रोखणे, बेपत्ता महिला व बालकांचा शोध घेणे, तसेच संशयित ठिकाणी छापे व तपासणी करून महिला व बालकांचे संरक्षण करणे हा होता..हॉटेल्स, लॉजचीही तपासणीमोहिमेदरम्यान लातूर जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमार्फत समन्वय साधून विविध ठिकाणी शोधमोहीम, तपासणी, छापे व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, हॉटेल्स, लॉज, ढाबे, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच संशयित परिसर येथे अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षामार्फत काटेकोर तपासणी करण्यात आली..कायदेशीर कार्यवाहीनंतर कुटुंबीयांच्या ताब्यातसामाजिक संस्था, महिला व बालकल्याण विभाग, तसेच स्थानिक नागरिकांचे शोधमोहिमेसाठी सहकार्य देखील घेण्यात आले. या मोहिमेच्या माध्यमातून एकूण १५० जणांचा शोध लावण्यात यश प्राप्त झाले. शोधण्यात आलेल्या सर्व महिला व बालकांची सखोल पडताळणी करून, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. तर आवश्यकतेनुसार काहींना पुनर्वसन केंद्रात दाखल करून त्यांची योग्य काळजी घेण्यात येत आहे..बेपत्ता व्यक्तींबाबत पोलिसांना द्या माहितीही मोहीम केवळ शोधापुरती मर्यादित नसून समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी आणि अनैतिक मानवी वाहतूक रोखण्यासाठी एक प्रभावी पाऊल ठरली आहे. या मोहिमेमुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हरवलेल्या सदस्यांचा पुन्हा सहवास मिळाला आहे. लातूर जिल्हा पोलिस दलाकडून अशा मोहिमा पुढेही सातत्याने राबविण्यात येणार आहेत. मानवी तस्करीसंदर्भातील माहिती अथवा बेपत्ता व्यक्तींबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी तत्काळ पोलिस नियंत्रण कक्षाला कळवावी, असे आवाहन तांबे यांनी केले.