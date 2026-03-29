Latur News: चौकाचौकांत झळकणार थकबाकीदारांची नावे ; महापालिका आक्रमक; ५४ हजार मालमत्ताधारकांनी भरला तब्बल ७० कोटींचा कर

लातूर: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपण्यास अवघे ३ दिवस बाकी असतानाही काही थकबाकीदार मालमत्ताधारक टॅक्स भरणा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. विविध प्रकारची सूट देऊनही कर भरला जात नसल्याने महापालिकेने आता थकबाकीदारांची नावे चौकाचौकांत बॅनरवर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मालमत्ता करवसुली मोहिमेत ५४ हजार १२३ मालमत्ताधारकांनी ७० कोटींचा कर भरणा केला असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले..मालमत्ता करवसुलीसाठी महापालिकेने आक्रमक मोहीम हाती घेतली आहे. याआधी तीन वेळेस १०० टक्के शास्ती सूट योजना लागू केली. त्यानंतर दोन वेळेस ८० टक्के शास्ती सूट व पुन्हा ७० टक्के शास्ती सूट लागू करून यास तीनवेळा मुदतवाढ सुद्धा देण्यात आली. शेवटची संधी म्हणून सध्या ५० टक्के शास्ती सूट देण्यात येते..यादरम्यान ५४ हजार १२३ मालमत्ताधारकांनी ७० कोटी रुपयांचा कर भरणा केला. परंतु, विविध योजना लागू करूनही काही थकबाकीदार मालमत्ताधारक टॅक्स भरणा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने मालमत्ता करवसुलीसाठी जप्ती कारवाई मागील २ महिन्यांपासून सुरू केली आहे..करवसुलीसाठी आतापर्यंत जप्ती मोहीम, नळ जोडणी तोडण्यात येत आहेत. त्यानंतरही काही थकबाकीदार टॅक्स भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने अशा मालमत्ताधारकांविरुद्ध धडक कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त मानसी यांनी कर संकलन विभागास दिले. त्यानुसार आर्थिक वर्षाचा शेवटच्या दिवसापर्यंत (ता. ३१) जे कर भरणा करणार नाहीत अशा थकबाकीदारांची नावे २ एप्रिलपासून वर्तमानपत्रात व चौकाचौकात बॅनरवर जाहीर केले जाणार आहेत..यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ७५ हजारांवरील थकबाकीदारांची नावे असतील. त्यात निवासी तसेच दुकानदार, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेलचालक, उद्योजक, बँक, पतसंस्था, मोकळ्या जमिनींचे मालक, विविध संस्था आदी थकबाकीदारांची नावे असतील, असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.