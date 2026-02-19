Latur News: लातूर महाविद्यालय विद्यार्थ्याच्या खून प्रकरणातील संशयितांची धिंड

लातूर : येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याच्या खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या चौघा संशयितांना बुधवारी (ता. १८) रस्त्याने चालवत पोलिसांनी घटनास्थळापर्यंत नेले. त्यांची एकप्रकारे धिंडच काढण्यात आली. यावेळी बघ्यांची गर्दी झाली होती..मोटारसायकलच्या स्पीडोमीटर फोडल्याच्या कारणावरून पुरणमल लाहोटी शासकिय तंत्रनिकेतनच्या मुलांमध्ये भांडणे झाली होती. यात महाविद्यालयाच्या वसतिगृहासमोर सोमवारी (ता. १६) झालेल्या भांडणात महाविद्यालयातील सिव्हिल शाखेत तृतीय वर्षाचे शिक्षण घेणाऱ्या विक्रम पांचाळ या विद्यार्थाचा खून झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तपास करून केदार क्षीरसागर, श्रीधर जाधव (दोघे रा. शिवली, ता. औसा), प्रणव उदगिरे (रा. नळेगाव, ता. चाकूर) व सजल दिंडे (रा. दिडेवाडी, ता. कंधार) या संशयितांना अटक केली होती..Latur Crime: प्राप्तिकर निरीक्षकाचा मुलाकडून खून; लातूर जिल्हा हादरला, धक्कादायक कारण आलं समाेर...यात श्रीधऱ जाधव वगळता उर्वरीत तिघेही याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. या सर्वाना मंगळवारी न्यायालयासमोर उभे केले असता २१ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, नांदेड परिक्षेत्राचे पोलिस उपमहानिरिक्षक शहाजी उमाप यांनी तातडीने येथे भेट देत आढावा घेतला होता. तपासाच्या सूचनाही दिल्या होत्या. दरम्यान, येथील संविधान चौकात काही दिवसांपूर्वी दोघांवर कत्तीने वार करण्यात आले होते..या प्रकरणात एमआयडीसी पोलिसांनी तिघांना अटक केली तर एका अल्पवयीन मुलास ताब्यात घेतले आहे. यात त्यांना बुधवारी (ता. १८) न्यायालयासमोर उभे केले असता तिघांना दोन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली असून, अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची पोलिसांनी धिंड काढली. त्यांना पोलिस ठाण्यापासून ते घटनास्थळापर्यंत चालत नेण्यात आले. कशा पद्धतीने घटना घडली याची माहिती पोलिसांनी त्यांच्याकडून घेतली..Latur Crime: लातूरमध्ये तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्याचा खून; किरकोळ वादातून दोन गटांत हाणामारी, तीनजण जखमी!.मारहाणीची घेतली माहितीपोलिसांनी आज चारही संशयितांना शिवाजीनगर पोलिस ठाणे ते पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या वसतिगृहसमोर चालवत नेले व याच पद्धतीने पुन्हा पोलिस ठाण्यात आणले. त्यांच्याकडून घटनास्थळाची माहिती घेतली. स्थळ पंचनामाही केला. कोठे मारहाण केली त्या जागेचीही माहिती घेतली. यावेळी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अभिषेक शिंदे व त्यांचे पथक उपस्थित होते. संशयितांची धिंड काढण्यात आल्याने त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.