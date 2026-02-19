मराठवाडा

Latur News: लातूर महाविद्यालय विद्यार्थ्याच्या खून प्रकरणातील संशयितांची धिंड

Latur Crime: लातूरमध्ये पुरणमल लाहोटी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याच्या खुनाच्या प्रकरणी चार संशयितांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी संशयितांना घटनास्थळी चालवून नेऊन धिंड काढली.
Latur News

Latur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याच्या खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या चौघा संशयितांना बुधवारी (ता. १८) रस्त्याने चालवत पोलिसांनी घटनास्थळापर्यंत नेले. त्यांची एकप्रकारे धिंडच काढण्यात आली. यावेळी बघ्यांची गर्दी झाली होती.

Loading content, please wait...
Latur
police
crime
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.