Latur: 'क्वीन' रील स्टार, चोरायची भंगार; थैलीत सापडले चोरीच्या कॉपर वायरचे पैसे

लातूर: कॉपर वायर चोरीप्रकरणी 'क्वीन' नावाने रील स्टार असलेल्या तरुणीला अटक करण्यात आली आहे. तिच्याकडून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ४१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत काही दिवसांपूर्वी कॉपर वायर चोरीला गेले होते. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक करीत होते. पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वात उपनिरीक्षक प्रमोद देशमुख यांचे पथकानेसंशयितांची पडताळणी व गुन्हेगारांची माहिती घेतली..त्यानंतर येथील यशवंत शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्याच्या कडेला एक महिला चोरीच्या कॉपर वायर विक्रीतून मिळालेली रक्कम घेऊन संशयास्पदरीत्या थांबलेली आढळली. तसेच वारंवार कॉपर वायर चोरी करून भंगार विक्रेत्यांना विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.पोलिसांनी तेथे जाऊन प्रिया जितेंद्र कांबळे (वय १९, रा. विलासनगर,लातूर) या संशयित तरुणीला अटक केली. तिच्या ताब्यातील लाल रंगाच्या पिशवीची झडती घेण्यात आली असता त्यामध्ये रोख रक्कम आढळून आली..प्रकाशनगर परिसरातील बुद्धविहारासमोरील सुरू असलेल्या बांधकाम ठिकाणावरून लाइटचे कॉपर वायर चोरी केल्याची कबुली तिने दिली. चोरी केलेले कॉपर वायर तिने फिरत्या भंगार विक्रेत्यांना विकले..त्यातून मिळालेली रक्कम स्वतःजवळ ठेवल्याचे तिने सांगितले. यातून एमआयडीसी ठाण्यात नोंद असलेला गुन्हा उघडकीस आला आहे. तिच्याकडून ४१ हजाराचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..जवळपास ३२ हजार फॉलोवर्सइंस्टाग्रामवर ही तरुणी क्वीन रील स्टार नावाने प्रसिद्ध आहे. तिचे जवळपास ३२ हजार फॉलोवर्स असल्याचे आढळून आले आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. याकरिता उपनिरिक्षक प्रमोद देशमुख, पोलिस अंमलदार संजय कांबळे, सूर्यकांत कलमे, राजेश कंचे, मोहन सुरवसे, पाराजी पुठ्ठेवाड, तुळशीराम बरुरे तसेच महिला पोलिस अंमलदार मदने यांनी पुढाकार घेतला.