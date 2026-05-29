मराठवाडा

Latur: 'क्वीन' रील स्टार, चोरायची भंगार; थैलीत सापडले चोरीच्या कॉपर वायरचे पैसे

Latur's Famous Instagram Reel Star Arrested for Theft: लातूरची प्रसिद्ध रील स्टार राणी कॉपर वायर चोरीप्रकरणी अटकेत. ३२ हजार फॉलोअर्स असलेल्या प्रिया कांबळेकडून चोरीच्या पैशांसह ४१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: कॉपर वायर चोरीप्रकरणी 'क्वीन' नावाने रील स्टार असलेल्या तरुणीला अटक करण्यात आली आहे. तिच्याकडून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ४१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

