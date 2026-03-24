Latur News: लातूर-रेणापूर राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती सुरू; जागोजागी होत्या भेगा, वाहनधारकांची गैरसोय होणार दूर

लातूर: कायम वाहनांची कायम वर्दळ असलेल्या लातूर-रेणापूर महामार्गाची दुरुस्ती केली जात आहे. विशेषतः या महामार्गावर जागोजागी भेगा पडल्या होत्या. आता दुरुस्तीमुळे वाहनधारकांची त्यातही दुचाकीस्वारांची गैरसोय दूर होणार आहे. लातूर ते रेणापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर नेहरूनगर परिसरात सिमेंट काँक्रीट रस्त्यावर जागोजागी भेगा पडल्या, तडे गेले. यामुळे अपघात होण्याची शक्यता गृहीत धरून वाहन चालकांना कसरत करत प्रवास करावा लागत होता. रस्त्याची दुरावस्था लक्षात घेऊन लातूर ग्रामीणचे .आमदार रमेश कराड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देताच रस्त्यावर महामार्ग विभागाच्या वतीने तातडीने दुरुस्तीचे काम सुरू झाले आहे. दुरुस्तीचे काम सुरू झाल्याने वाहनधारकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे..केंद्रीय रस्ते महामार्ग विभागामार्फत मागील काळात सिमेंट काँक्रीट रस्ता तयार करण्यात आला. या रस्त्यामुळे प्रवासाची मोठी सोय झाली. मात्र गेल्या काही दिवसापासून या महामार्ग रस्त्यावरील लातूर ते रेणापूर दरम्यानच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यावर नेहरूनगर परिसरात जागोजागी अनेक ठिकाणी मोठ्या भेगा पडल्या रस्त्याला, तडे गेल्याने विविध वाहनधारकांसह दुचाकी वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्री अपरात्री तर तारेवरची कसरत करत जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागत होते. अनेक अपघातही झाले होते..महामार्गावर नेहरूनगर परिसरात सिमेंट काँक्रीट रस्त्यावर पडलेल्या भेगा आणि तडे यामुळे नागरिकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन आमदार कराड यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सदरील रस्त्याची परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली, तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. याची दखल.घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग लातूर विभागाच्या वतीने सोमवारी नेहरूनगर परिसरातील महामार्ग रस्त्यावर दुरुस्तीचे काम युद्ध पातळीवर सुरू झाले आहे. हे दुरुस्तीचे काम सुरू झाल्याने वाहनधारकांसह नागरिकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.