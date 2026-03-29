Latur News: लातूरमध्ये गुपचूप रिक्षा भाडेवाढ; आखाती युद्धाला जोडली महागाई, अचानक वाढविले दर

लातूर: महागाईबरोबरच आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचे कारण सांगत शहरातील रिक्षाचालकांनी मनमानी पद्धतीने रिक्षा भाडे वाढवले आहे. या भाडेवाढीची माहिती अद्याप प्रशासनाला नाही. त्यामुळे ऐन अडचणीच्या काळात सर्वसामान्य प्रवाशांची लूट सुरू झाली आहे. एकीकडे सिलिंडरसाठी धावपळ तर दुसरीकडे मनमानी भाववाढ या कात्रीत अनेक सर्वसामान्य अडकले आहेत. यासंदर्भात प्रशासन कठोर पावले उचलून मनमानी दरवाढ रोखणार का, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम सिलिंडर वितरणावर झाला आहे. त्यातच सिलिंडरच्या किमतीही वाढल्या. युद्धामुळे किराणा साहित्याच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे खाद्यतेल लिटरमागे २० रुपयांनी वाढले आहे. शेंगदाने प्रतिकिलो १५ ते २५ रुपयांना वाढवण्यात आले. त्यापाठोपाठ आता शहरातील रिक्षाचालकांनीही आपल्या प्रवासी भाड्यात गेल्या दोन दिवसांपासून वाढ केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे रिक्षात भरावयाच्या एलपीजीचे भाव महिनाभरात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे कारण अनेक रिक्षाचालक सांगत आहेत..ज्या मार्गावर पूर्वी १० रुपये भाडे आकारले जात होते, त्या मार्गावर आता पंधरा रुपये भाडे आकारले जात आहे. तर ज्या मार्गावर २० रुपये भाडे घेतले जात होते, त्या मार्गावर आता ३० रुपये भाडे आकारले जात आहे. तीन माणसांच्या सर्वसामान्य कुटुंबाला राजीव गांधी चौक ते बसस्थानक हा प्रवास पूर्वी ६० रुपयांमध्ये होत होता. आता या कुटुंबाला ९० रुपये मोजावे लागत आहेत. रिक्षाचालकांनी केलेली भाववाढ ही अनेक रिक्षाच्या मागे लिहिण्यात आली आहे. या भाडेवाढीमुळे अडचणीच्या काळात सर्वसामान्य प्रवाशांना चांगलीच झळ बसत आहे, अशी नाराजी काही प्रवाशांनी 'सकाळ'कडे व्यक्त केली..आज बैठक; उद्या निवेदनएलपीजीच्या दरात होत असलेली वाढ, लावले जाणारे वेगवेगळे दंड, रिक्षाच्या वाढलेल्या किमती, आणि वाढणारी महागाई या पार्श्वभूमीवर रिक्षा संघटनेची रविवारी (ता. २९) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला रिक्षाचालकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची सोमवारी (ता. ३०) भेट घेऊन त्यांना रिक्षाच्या प्रवासी भाडेवाढीसंदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे..महागाईमुळेच दरवाढ केल्याचा दावाशहरात याआधी रिक्षाची भाडेवाढ २०१२ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर भाडेवाढ झाली नाही. महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे २०२२ पासून आम्ही रिक्षाच्या प्रवासी भाडेवाढीसाठी प्रयत्न करीत आहोत. पण त्याला यश आले नाही. अखेर आम्ही भाडेवाढ लागू केली आहे. प्रशासन याला मंजुरी देईल, अशी आशा आहे, असे ऑटो रिक्षा संघटनेचे त्र्यंबक स्वामी यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. सध्याची भाडेवाढ युद्धामुळे नाही; ती वाढत्या महागाईमुळेच आहे, असेही ते म्हणाले.