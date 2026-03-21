Latur News: लातूर क्रीडा संकुलाला नवी झळाळी; सिथेंटिक ट्रॅक व आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैदानाची तयारी

लातूर: जिल्हा क्रीडा संकुलाला येत्या काही महिन्यानंतर नवी झळाळी येणार आहे. या संकुलाच्या मुख्य मैदानावर आता सिथेंटिक ट्रॅकचे काम सुरु करण्यात आले आहे. याच ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रासचा वापर करून फुटबॉल खेळाचे मैदानही होणार आहे. त्यामुळे या भागातील खेळाडूंसाठी ही चांगली सोय होणार आहे..धुळीमुळे नागरिक त्रस्तदोन दशकांपूर्वी जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्यात आले. हळूहळू या संकुलाचा विकासही झाला. पण कालातरांने त्याची दुरवस्थाही झाली. शहरातील हजारो नागरिक दररोज या संकुलावर फिरण्यासाठी येतात. पहाटे पाच वाजल्यापासून ते रात्री नऊ-दहा वाजेपर्यंत नागरिकांची वर्दळ असते. सकाळी व्यायाम करणारे, पोलिस भरतीचे तरुणांची संख्या मोठी आहे..इतकेच नव्हे तर मुली, महिला देखील दररोज या संकुलात फिरण्यासाठी येतात. फिरणाऱ्यांसाठी एकमेव मोठे मैदान हे संकुल आहे. पण गेल्या काही वर्षापासून क्रीडा संकुलाला येणार नवी झळाळी या संकुलाच्या मुख्य मैदानाकडे दुर्लक्ष झाले होते. त्यामुळे या संकुलात धुळीमुळे नागरिक त्रस्त होतात..मैदानावर पाण्याचा प्रश्नक्रीडा संकुलात मैदानावर पाणी मारण्यासाठी व्यवस्था असली पाहिजे. पण या संकुलात मैदानावर पाण्याची व्यवस्थाच नव्हती. ती व्यवस्था करावी असे कधी प्रशासनालाही वाटले नाही किंवा लोकप्रतिनिधीलाही वाटले नाही. याचा परिणाम मात्र नागरिकांवर होत होता. इतकेच नव्हे तर या मैदानावर कोणी स्पर्धा घेतली तर आयोजकांनाच टँकरने पाणी आणून मारावे लागत होते.