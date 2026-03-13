Latur News: लातूरमध्ये वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना; पोलिस-महापालिकेचा संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट

लातूर: शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी पोलिस व महानगरपालिकेचा संयुक्त पुढाकारातून दोन ठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यास सुरवात करण्यात आली. यात पोलिस व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. १२) पाहणी केली. तसेच उपाय योजनेसंदर्भात सूचना दिल्या..लातूर शहरात वाढत्या वाहनसंख्येमुळे प्रमुख चौकांमध्ये वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुटसुटीत, सुरक्षित व शिस्तबद्ध करण्याच्या उद्देशाने पोलिस दलाने महानगरपालिका प्रशासन व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे..Latur Corporation Issue: लातूर महापालिकेत महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नाही!;नगरसेविकांचा सवाल – “आम्ही जायचे कुठे?”.या अनुषंगाने पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी (ता. ११) महानगरपालिकेत वाहतूक समस्येबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीदरम्यान शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची कारणे, अनियमित पार्किंग, अतिक्रमण, चौकांची रचना, वाहतुकीचा वाढता ताण तसेच वाहतूक व्यवस्थापनातील अडचणी याबाबत चर्चा करण्यात आली. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी काही प्रमुख चौकांवर ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवून सुधारित वाहतूक नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Premium|AI infrastructure regulation : कृत्रिम प्रज्ञेचा ‘पायाभूत’ पैलू.त्या अनुषंगाने गुरुवारी (ता. १२) सकाळी पोलिस व महानगरपालिका प्रशासनाच्या पथकाने पीव्हीआर चौक व छत्रपती शिवाजी चौक येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी केली. चौकातील वाहतुकीचा प्रवाह, वाहनांची गर्दी होण्याची कारणे, रस्त्यांची रचना, अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था तसेच सिग्नल व्यवस्थेची आवश्यकता याबाबत निरीक्षण करण्यात आले. .या पाहणीदरम्यान संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच पायलट प्रोजेक्टच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.