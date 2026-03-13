मराठवाडा

Latur News: लातूरमध्ये वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना; पोलिस-महापालिकेचा संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट

A Joint Initiative by Police and Municipal Corporation: लातूर शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पोलिस आणि महानगरपालिकेचा संयुक्त पुढाकार सुरू झाला आहे. पीव्हीआर चौक व छत्रपती शिवाजी चौक येथे पायलट प्रोजेक्ट राबवून वाहतूक नियोजन सुधारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.
Latur News

Latur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर: शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी पोलिस व महानगरपालिकेचा संयुक्त पुढाकारातून दोन ठिकाणी पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यास सुरवात करण्यात आली. यात पोलिस व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. १२) पाहणी केली. तसेच उपाय योजनेसंदर्भात सूचना दिल्या.

Loading content, please wait...
Latur
police
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.