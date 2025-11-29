Latur News : खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा; दोन लाखांचा दंड; उदगीर न्यायालयाचा कडक निर्णय!

उदगीर, (लातुर) : तालुक्यातील शेल्लाळ या गावी आरोपी मारोती भिंगे याने गावठी कठयाचा वापर करुन जिवे मारण्याच्या उद्देशाने तानाजी मुळे यास गोळी झाडून जखमी केले होते. याप्रकरणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.बी. म्हालटकर यांनी आरोपीस भादवी प्रमाणे सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा व २ लाख रुपये दंड कलम १२० ब प्रमाणे १० वर्षे सश्रम कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे. दंडाच्या रक्कमेपैकी १ लाख रुपये जखमीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दंड न भरल्यास १ वर्षे सश्रम कारावास अशी शिक्षा आरोपीस दिली आहे..यातील दुसरा आरोपीची सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.सदर प्रकरणात पोलीस निरीक्षक आर. एम. जाधव यांनी पोलीस स्टेशन उदगीर ग्रामीण येथे तकार दिली होती. याप्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आरोपी विरुध्द जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. गुन्हयाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्री. शेख यांच्याकडे देण्यात आला. परंतू हे दोन्ही साक्षिदार मयत झाल्यामुळे त्यांना तपासता आले नाही. सदरील सत्र खटल्याची सुनावणी पिठासीन अधिकारी सत्र न्यायाधीश श्री. म्हालटकर यांच्या न्याय दालनात झाली. .Crime News : नातीला वाचविताना आजोबांनी गमावला जीव; अवघ्या सहा महिन्यांत चार आरोपींना जन्मठेप.सुनावणी दरम्यान सरकार पक्षाकडुन एकुण १६ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली, जखमी, वैद्यकीय अधिकारी, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल तसेच संचिकेतील कागदपत्रांच्या अनुषंगाने सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. एस. एम. गिरवलकर यांनी सविस्तर असा युक्तीवाद सादर केला. तो युक्तीवाद ग्राहय धरुन सत्र न्यायालयाचे पिठासन अधिकारी श्री म्हालटकर यांनी शनिवारी (ता.२९) रोजी आरोपीला सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा व २ लाख रु. दंड ठोठावला. सदरील प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील म्हणून अॅड. गिरवलकर यांनी काम पाहिले व जखमीतर्फे अॅड. आर.पी. गंभीरे व कोर्ट पैरवीकार पोलिस जमादार अकम शेख यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.