Latur News : खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा; दोन लाखांचा दंड; उदगीर न्यायालयाचा कडक निर्णय!

Court Verdict : शेल्लाळ गावात गावठी कट्ट्याने गोळी झाडून खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीस उदगीर सत्र न्यायालयाने सश्रम जन्मठेप आणि दोन लाखांचा दंड ठोठावला. जखमीला दंडातून एक लाख रुपये देण्याचे आदेश देत न्यायालयाने कठोर शिक्षा दिली.
युवराज धोतरे
उदगीर, (लातुर) : तालुक्यातील शेल्लाळ या गावी आरोपी मारोती भिंगे याने गावठी कठयाचा वापर करुन जिवे मारण्याच्या उद्देशाने तानाजी मुळे यास गोळी झाडून जखमी केले होते. याप्रकरणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.बी. म्हालटकर यांनी आरोपीस भादवी प्रमाणे सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा व २ लाख रुपये दंड कलम १२० ब प्रमाणे १० वर्षे सश्रम कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे. दंडाच्या रक्कमेपैकी १ लाख रुपये जखमीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दंड न भरल्यास १ वर्षे सश्रम कारावास अशी शिक्षा आरोपीस दिली आहे.

