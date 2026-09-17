Latur Crime: लातूरच्या उस्मानपुरात मित्रांमध्ये वाद अन् हाणामारी; परळीच्या युवकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ : लातूर शहरातील उस्मानपुरा परिसरात बुधवारी रात्री मित्रांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याची घटना घडली. या घटनेत परळीतील एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. .Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.मृत्यू पावलेल्या युवकाचे नाव मन्सूर अली उर्फ बाबा असे असून तो परळी शहरातील आयेशा कॉलनीतील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली आहे तर दोघा जखमींपैकी एक जण मजहर पठाण हा युवक असून तो ही परळीचा रहिवासी असल्याची माहिती आहे. अन्य जखमी लातूर येथील असल्याची माहिती सूत्राने दिली जखमींवर लातूर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, काही युवकांमध्ये सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर वाद वाढत जाऊन हाणामारी झाली. या घटनेत मन्सूर अली हायुवक गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचे समजते. या घटनेत अन्य दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हाणामारी नेमकी कोणत्या कारणातून झाली, त्यामागे कोण होते आणि घटनेतील सहभागी व्यक्ती कोण आहेत, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.या घटनेत मृत्यू झालेला युवक व जखमी युवक परळीतील आहेत प्राथमिक माहिती समोर आल्याने या प्रकरणाचे धागेदोरे परळीपर्यंत आहेत. याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.घटनेचे नेमके कारण, मृत युवकाची ओळख आणि हाणामारीतील सहभागी व्यक्तींची माहिती पोलिसांच्या तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.