मराठवाडा

Latur Crime: लातूरच्या उस्मानपुरात मित्रांमध्ये वाद अन् हाणामारी; परळीच्या युवकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी

Latur Fight Leaves Parli Youth Dead Two Seriously Injured: उस्मानपुरातील मित्रांच्या वादातून रक्तरंजित हाणामारी; परळीच्या युवकाचा मृत्यू, दोघांची प्रकृती चिंताजनक
Latur Usmanpura Fight Incident Parli Youth Dies Two Seriously Injured Police Probe Continues Into the Dispute

Latur Usmanpura Fight Incident Parli Youth Dies Two Seriously Injured Police Probe Continues Into the Dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-लक्ष्मण वाकडे

परळी वैजनाथ : लातूर शहरातील उस्मानपुरा परिसरात बुधवारी रात्री मित्रांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याची घटना घडली. या घटनेत परळीतील एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

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