Latur News: लातूरच्या रस्त्यांवर टँकरची धावाधाव; आठवडाभरानंतरही अनेक भागांतील नळ कोरडेच; नागरिकांना मनस्ताप

लातूर: शहराची तहान भागविणाऱ्या मांजरा धरणात सध्या ६१ टक्के इतका पाणीसाठा आहे. असे असूनही महापालिकेकडून होणाऱ्या पाण्याच्या अनियमित पुरवठ्यामुळे तर काही भागात नळावाटे येणाऱ्या पिवळसर व गढूळ पाण्यामुळे अनेक लातूरकरांना खासगी टँकरकडे वळावे लागत आहे. त्यामुळेच शहरातील रस्त्यांवर सध्या टँकरची धावाधाव वाढली आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याकडे महापालिका प्रशासन गांभिर्याने पाहत नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. शहराला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण भरले. त्यामुळे भर उन्हाळ्यात शहरात खासगी टँकरची धावाधाव दिसणार नाही, असे वाटत होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील विविध मार्गांवर टँकरची धावाधाव दिसत आहे. महापालिकेने पाणीपट्टी न भरल्याने जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठा खंडित केल्याने आणि त्यानंतर वादळी वाऱ्यामुळे धरण परिसरातील विजेच्या तारा तुटल्याने पाणी शहराचापाणीपुरवठा गेल्या सात ते आठ दिवसांपासून बंद आहे..पाणीपुरवठा काही भागांत सुरू झाला आहे. तर काही भागांत अद्याप पाणी आले नाही. त्यामुळे तेथील नळ अजूनही कोरडेच आहेत. ज्या भागात पाणी पोचले आहे तेथे पिवळसर रंगाचे पाणी येत आहे, अशा तक्रारी नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे आणि नगरसेवकांकडे केल्या आहेत. हे पाणी पिण्यास आणि वापरण्यास योग्य नसल्याने बरेच लातूरकर आता टँकरकडे वळले आहेत. त्यामुळे शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतून टँकरला मागणी वाढली आहे.."शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणात सध्या ६१ टक्के इतका पाणीसाठा आहे. पुढील चार महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पुरेल इतका साठा आपल्याकडे आहे."-अभिजित नितनवरे, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग"घरगुती ग्राहकांबरोबरच वसतिगृह, रुग्णालय, हॉटेल, खाणावळ येथून टँकरला जास्त मागणी आहे. लातूर शहराच्या जवळपास असलेल्या शेतातून आम्ही टँकरद्वारे पाणी आणतो."-किशोर जाधव, टँकरचालक."लातूर शहरात अनेक घरांत बोअरवेल आहेत. पण सध्या पाणीपातळी खोल गेल्याने काहींचे बोअरवेल कोरडे पडले आहेत. तर दुसरीकडे नळाला येणारे पाणी बंद झाले आहे. त्यामुळे टँकरची मागणी वाढली आहे. सध्या ट्युशन एरिया भागात टँकरची सर्वांत जास्त मागणी आहे. तेथे साडेसहा हजार लिटर आणि त्यापेक्षा मोठ्या क्षमतेच्या टँकरची मागणी असते. घरगुती ग्राहकांचा २०० लिटरपासून ५ हजार लिटरपर्यंतच्या टँकरकडे कल आहे."-पप्पू पाटील, टँकरचालक.असे आहेत दरदोन हजार लिटर ४००तीन हजार लिटर ५००पाच हजार लिटर ६००साडेसहा हजार लिटर ७००.